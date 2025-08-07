Casi listos los acuerdos con los campesinos parameros

Los campesinos parameros exigen que se les permita desarrollar sus actividades en la frontera agrícola. Foto | Caracol Radio

Tunja

Luego de 12 horas de conversaciones con los campesinos parameros que están bloqueando desde el lunes 4 de agosto el Puente de Boyacá se empiezan a ver algunos avances entre las partes.

A las negociaciones se sumaron la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, entre otros.

El ministerio de Ambiente desde sus redes sociales celebró los avances. “¡Avanzamos en el diálogo y la concertación con los líderes campesinos de la Ladera de la Alta Montaña del nororiente de Boyacá! Tras 12 horas continuas de diálogo abierto y construcción de consensos, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, en conjunto con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el ministerio del Interior, avanzó en las negociaciones, logrando acuerdos en 4 de los 5 puntos centrales. El último será revisado este jueves 7 de agosto a las 7:00 a. m., cuando se retomará la mesa con la expectativa de llegar a acuerdos”.

Recordemos que los manifestantes están solicitando que se deroguen dos actos administrativos que, según ellos, los saca de sus territorios y pone en riesgo sus futuros y el de sus familias.

Estas son las propuestas que se revisaran el 7 de agosto

Los diálogos que han sido bastante tranquilos entre las partes ha permitido que se avance y este jueves festivo 7 de agosto se analizarán varios temas.

La Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano proponen que el ministerio de Ambiente revoque de manera directa las Resoluciones 1405 de 2018 y la 1275 de 2014.

La Agencia Nacional de Tierras propone una audiencia pública en la que se sustenten y consoliden las motivaciones de la revocatoria para ser radicadas ante el ministerio de Ambiente.

El ministerio de Ambiente sugiere que la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, Corpoboyacá, la Defensoría del Pueblo y la gobernación presenten la solicitud en la que expongan la solicitud la revocatoria en un término de 15 días para ser estudiada en un término inferior a 2 meses.

La Defensoría del Pueblo acompaña a la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano para la elaboración de la motivación de la revocatoria.

Hay expectativa pues si se mantiene la buena voluntad entre las partes es posible que este jueves festivo 7 de agosto se levante el bloqueo principal de los campesinos parameros en el Puente de Boyacá.