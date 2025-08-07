América y Junior clasificaron a los octavos de final de la Copa Colombia: repase acá los resultados / @AmericadeCali

Sigue su curso la Fase 1B de la Copa Colombia 2025. Este miércoles 6 de agosto, otros dos equipos se clasificaron a los octavos de final del certamen. Se trata del América de Cali, que tenía sumamente encaminada la serie, y el Junior de Barranquilla, que avanzó con lo justo.

Es preciso recordar que Atlético Nacional e Independiente Santa Fe venían de conseguir su clasificación, mientras que los clubes que vienen de la fase anterior ya están en octavos. Ellos son:

Fortaleza

Alianza Valledupar

Deportivo Pereira

Envigado FC

Atlético Bucaramanga

Atlético FC

Deportes Quindío

Deportivo Pasto

Resultados de la Fase 1B en Copa Colombia 2025

Tigres 0-1 América

La jornada inició con el duelo entre Tigres y América, el cual estaba prácticamente definido tras el 6-0 conseguido por el conjunto escarlata en el duelo de ida. Pues bien, la historia no cambió mucho y América se impuso por la mínima diferencia con anotación de Yerson Candelo. Lo anterior a pesar de la lesión de Dylan Borrero y la expulsión de Luis Paz.

Con este resultado, América se enfrentará con Atlético Bucaramanga en los octavos de final.

Huila (2)1-1(4) Junior

El día concluyó en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva con el apasionante duelo que protagonizaron Atlético Huila y Junior de Barranquilla, serie que se definió en la tanda de penales en favor del cuadro atlanticense por marcador de 4-2.

Con este resultado, Junior se medirá con Atlético FC en los octavos de final de la Copa 2025.

