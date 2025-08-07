América y Junior clasificaron a los octavos de final de la Copa Colombia: repase acá los resultados
Hasta el momento, cuatro clubes han certificado su presencia en la siguiente ronda del certamen.
Sigue su curso la Fase 1B de la Copa Colombia 2025. Este miércoles 6 de agosto, otros dos equipos se clasificaron a los octavos de final del certamen. Se trata del América de Cali, que tenía sumamente encaminada la serie, y el Junior de Barranquilla, que avanzó con lo justo.
Es preciso recordar que Atlético Nacional e Independiente Santa Fe venían de conseguir su clasificación, mientras que los clubes que vienen de la fase anterior ya están en octavos. Ellos son:
- Fortaleza
- Alianza Valledupar
- Deportivo Pereira
- Envigado FC
- Atlético Bucaramanga
- Atlético FC
- Deportes Quindío
- Deportivo Pasto
Resultados de la Fase 1B en Copa Colombia 2025
Tigres 0-1 América
La jornada inició con el duelo entre Tigres y América, el cual estaba prácticamente definido tras el 6-0 conseguido por el conjunto escarlata en el duelo de ida. Pues bien, la historia no cambió mucho y América se impuso por la mínima diferencia con anotación de Yerson Candelo. Lo anterior a pesar de la lesión de Dylan Borrero y la expulsión de Luis Paz.
Con este resultado, América se enfrentará con Atlético Bucaramanga en los octavos de final.
Huila (2)1-1(4) Junior
El día concluyó en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva con el apasionante duelo que protagonizaron Atlético Huila y Junior de Barranquilla, serie que se definió en la tanda de penales en favor del cuadro atlanticense por marcador de 4-2.
Con este resultado, Junior se medirá con Atlético FC en los octavos de final de la Copa 2025.
Partidos faltantes de la Copa Colombia
- Patriotas vs. Once Caldas (aplazado)
- Jaguares vs. Independiente Medellín (7 de agosto, 5PM)
- Real Cundinamarca vs. Deportes Tolima (13 de agosto, 7PM)
- Real Cartagena vs. Millonarios (26 de agosto, 8:10PM)