🔴 Huila vs. Junior EN VIVO por la Copa Colombia 2025: siga acá el partido de vuelta

La<b> Fase 1B de la Copa Colombia 2025</b> continúa en la noche de este miércoles 6 de agosto con el duelo entre <b>Atlético Huila y Junior de Barranquilla</b>, serie que se encuentra igualada a dos tantos y se definirá en el Guillermo Plazas Alcid.Hasta el momento,<b> Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y América de Cali</b> son los equipos que aseguraron su presencia en los octavos de final, tras vencer con autoridad a equipos de segunda división.Ahora el turno es para Junior, que marcha <b>líder de la Liga Colombiana con 13 puntos sumados de 15 posibles</b>. Ha ganado cuatro partidos y tan solo empató uno, además de haber marcado <b>13 goles</b>, más que nadie en el campeonato local.