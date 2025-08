Gleyfer Medina habló sobre su llegada al Atlético Bucaramanga: “Es un sueño para uno”

Gleyfer Medina, jugador de Atlético Bucaramanga, reveló detalles sobre su paso por Millonarios, su trayectoria en el fútbol internacional y su llegada al equipo leopardo, en una entrevista con El VBAR Caracol.

“La verdad cuando yo estaba en Millonarios, jugué en la sub-17, en donde quedé goleador del torneo de sub-17 y ahí iba a hacer el contrato. Pero no se pudo por diferentes situaciones y salí del club, me entregaron los papeles y ya, no me dijeron como algo ni por qué me lo daban ni nada. No salí tan bien del club”, inició diciendo el jugador.

Posteriormente, Medina se refirió a las razones por las cuales no logró continuar en los equipos internacionales en los que estuvo, y aclaró que no fue por su rendimiento deportivo.

“Yo estuve en Colo Colo, en Paraguay, fui goleador del torneo en Uruguay, pero por diferentes situaciones, el tema del contrato no me pude quedar, eran más temas de fuera de lo que yo soy como jugador, fue tema de papales, me ofrecían algo y luego lo cambiaban, entonces yo decidí que no era lo correcto con mi representante, que es la persona que me guía y por eso no pude quedarme”

Además, expresó la emoción que sintió al llegar a Atlético Bucaramanga y reencontrarse con el director técnico Leonel Álvarez, a quien le mostró un profundo agradecimiento.

“La verdad muy agradecido con el profe, por todo lo que el profe es y lo que significa para el fútbol, yo quería venir sí o sí acá, entonces la verdad me gusta estar acá, como siempre lo dije, estoy muy agradecido de que el profe Leonel me pidiera de esa manera, de estar acá con él y con todos mis compañeros”.

“No tengo ni palabras para describir lo que estoy viviendo en este momento, porque siento que a uno le cambia la vida y más cuando uno debuta, es un sueño para uno y más cuando uno hace un gol, es más lindo para uno. Me siento feliz porque vengo de un pueblo que no hay muchas oportunidades y salir adelante con todas las cosas que he pasado, en todos los club que me han dado la oportunidad, y estar acá en el Bucaramanga, que el profe y todas las personas que están acá me la den la oportunidad, es muy lindo", agregó Gleyfer Medina.

Finalmente, concluyó la entrevista refiriéndose a su preparación en el Bucaramanga y lo que espera aportar al equipo. “Prepararme cada día para demostrarle al profe que estoy preparado y que me dé más oportunidades, y seguir adelante con el equipo, sumar minutos, estar ahí, aprender cada día que es lo importante.”