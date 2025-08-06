El gabinete Petro en 3 años: carteras con más cambios y las nuevas caras de ministros

Este 7 de agosto de 2025, Gustavo Petro entra en su último año de gobierno con un historial marcado por la inestabilidad en su equipo ministerial. Es importante hacer énfasis que en apenas tres años, su administración ha registrado 57 ministros, lo que equivale a un promedio de 1,5 cambios por mes.

Esta rotación constante ha sido duramente criticada por analistas y sectores empresariales, quienes la señalan como una de las razones principales del bajo desempeño en la ejecución de políticas públicas, los retrasos en la gestión estatal y la dificultad para consolidar equipos técnicos con continuidad que ejecuten de la mejor manera la hoja de ruta del Gobierno.

Adicionalmente, aunque el presidente inició su mandato prometiendo diversidad ideológica y apertura hacia diferentes sectores políticos, ha sido notorio que su gabinete ha estado marcado por crisis recurrentes, fracturas internas, renuncias inesperadas y tensiones partidistas.

Algunas de las carteras más afectadas: epicentro de los relevos ministeriales

En el gobierno de Petro, la inestabilidad ministerial ha sido una constante que ha impactado de manera directa la capacidad de gestión.

Algunas carteras han enfrentado una rotación acelerada, en algunos casos menos de 11 meses, lo que ha impedido establecer líneas de trabajo sostenidas y eficaces. Esta inestabilidad ha generado un ciclo constante de reinicio que debilita la acción del Estado.

Ministerios determinantes como Interior, Educación, Agricultura, Transporte, Justicia, Cultura, Defensa y de Relaciones Exteriores han sido escenario de múltiples cambios, estos son los principales:

En ‘Interior’, han pasado cuatro ministros: Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo y actualmente Armando Benedetti.

En ‘Educación’, la falta de continuidad se evidenció con las salidas de Alejandro Gaviria y Aurora Vergara.

Por el lado de ‘Agricultura’ ha tenido tresjefes de cartera: Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino.

En el caso de ‘Transporte’, Guillermo Reyes y William Camargo ya salieron.

Desde otra perspectiva, ‘Justicia’ también ha rotado con Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y ahora Eduardo Montealegre.

En la Cancillería, Rosa Yolanda Villavicencio apenas duró un mes y se percibió como una de las peores gestiones.

¿Cuáles son las nuevas caras del gabinete? Última apuesta para cerrar el Gobierno

El más reciente remezón ministerial, iniciado a comienzos de 2025 y aún sin concluir, ha dejado al gobierno de Gustavo Petro con un gabinete completamente distinto al que comenzó en 2022.

Desde febrero, ninguna cartera conserva al ministro original. Entre los nuevos nombres destacan Pedro Sánchez en Defensa, Edwin Palma en Minas y Energía, Yannai Kadamani Fonrodona en Cultura, Antonio Sanguino en Trabajo, Diana Marcela Morales en Comercio, Patricia Duque en Deportes, Eduardo Montealegre en Justicia y Rosa Yolanda Villavicencio como canciller encargada. Incluso Carlos Rosero, quien asumió Igualdad, ya presentó su renuncia.

Con estos cambios, Petro ha superado en rotación ministerial al primer mandato de Juan Manuel Santos, pese a que este gobernó ocho años. Esta inestabilidad ha impedido la ejecución adecuada de recursos, en medio de un panorama marcado por déficit fiscal, retrocesos en seguridad y metas incumplidas.

Finalmente, aunque el presidente ha prometido estabilidad en su equipo de gobierno, los hechos evidencian lo contrario: el gabinete sigue en transformación y su capacidad de cerrar con resultados concretos se ve cada vez más comprometida.