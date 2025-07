En Calarcá se realizó primera entregatón de medicamentos pendientes de Nueva EPS en el Quindío

Armenia

En el Quindío, se cumplió la primera jornada de entregaton de medicamentos pendientes a usuarios de la Nueva EPS, en ese departamento hay 58.000 pendientes.

En la sede de Discolmets en el municipio de Calarcá, ubicada en la calle 41 # 20-106 se cumplió el sábado 12 de julio la primera jornada de entrega de medicamentos pendientes de usuarios de la Nueva EPS en el segundo municipio más importante del departamento.

Desde tempranas horas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores se dieron cita con formula en mano con el propósito de que por fin le entregaron los medicamentos que desde hace varios días o meses están pendientes por entregar.

A muchos ciudadanos les entregaron pañales, medicamentos, gotas, complementos nutricionales, entre otros, sin embargo, a otros les quedaron pendientes que esperan en las próximas semanas se pueda solucionar.

Luz Marina Ramírez, mamá de un joven con parálisis cerebral “vine a las 9 de la mañana porque como ando con el niño discapacitado, pues me atienden, me fue bien por un lado y mal por el otro lado, porque los pañales me los entregaron, ya iba para el mes que no tenía pañales, y el ensure no me lo han entregado, que supuestamente no hay, que me llaman y me llaman. Esperar a ver hasta cuándo me llaman.”

Isabel lucia Gonzales

¿Y cómo se dio cuenta esta jornada?, porque ellos me llamaron por una parte y porque por Facebook que pusieron la nota. Y bueno, llegó aquí y le entregaron todo lo que pidió. Sí, sí, sí. Algunas cosas me quedaron faltando, porque no lo hay. Pero por lo menos los pañales y una droga para mi cuñado.

Es que yo reclamo para mi cuñado, para mi mamá y para una prima de mi mamá que también está enfermita, pero la de la prima no me los entregaron porque que aún no han llegado.

¿Cómo califica estas jornadas?

Yo entiendo, porque muchas veces las farmacias no tienen sus locales porque no las han mandado, entonces yo entiendo todo esto, a mí siempre me ha parecido muy bueno la Nueva EPS, a mí me han correspondido, ahora como se han acabado muchas EPS, entonces toda la gente está amontonada a la Nueva EPS y así es muy difícil.

Y agregó “porque imagínese yo con los dos, mi cuñado y mi mamá en la misma casa y cuando no me le dan pañales a uno yo lo reparto con el otro y así vamos, pero gracias a Dios porque esto es muy caro”

Según la secretaria de salud del Quindío, la próxima entregatón de medicamentos pendientes se realizará el 5 de agosto en la ciudad de Armenia para los usuarios de la Nueva EPS en lugar por definir.