Anulan acuerdo municipal para modificar el POT en Armenia ¿Qué reacciones se generan?

Armenia

En efecto el Juzgado Primero Administrativo Oral Del Circuito de la ciudad declaró la nulidad del Acuerdo N° 304 del 29 de abril de 2024, “por medio del cual se adopta una modificación al Acuerdo no. 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Armenia 2009-2023”, emitido por el Concejo Municipal de Armenia.

El documento de la decisión en primera instancia sostiene: “La presentación de la revisión o modificación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo municipal de esta ciudad debió estar precedida de los trámites de concertación con la CRQ, consulta ciudadana, por medio de las juntas de acción comunal, y los gremios de la economía”.

Concejal de Armenia sobre la decisión

El concejal de la ciudad, José Ignacio Rojas lamentó la decisión puesto que afecta el desarrollo ya que los sectores de la construcción estaban al tanto de dicha reglamentación.

“Nos encontramos con una noticia muy triste para los armenios este este viernes con el con el anuncio de de de que se anula esa esa modificación y digo triste porque los sectores de la construcción y muchos actores estaban atentos a esas reglamentaciones. Entonces, yo he señalado dos aspectos y lo dije una semana atrás, ni siquiera fue con motivo de de este anuncio, sino que lo había hecho en un debate anterior y es una administración ineficiente", aseguró.

Aseguró que es una administración ineficiente puesto que expusieron el acuerdo en el año 2024 y habían solicitado cuatro meses para unas reglamentaciones, seis meses para otras lo fue tajante en decir que a hoy no se ha expedido ni un solo acto administrativo en ese sentido.

“Es decir, ellos sacaron este acuerdo en el abril del 2024. Y habían pedido 4 meses para una reglamentación, 6 meses para otras, habían dicho que iban a reglamentar suelo rural, que iban a reglamentar áreas de planes parciales, pues no las han reglamentado. Al día de hoy no se ha expedido un solo acto administrativo por parte de la alcaldía que reglamente esto que pidieron en el POT. Y el viernes nos encontramos con la noticia de que se les cae en primera instancia esa modificación del plan de ordenamiento territorial", señaló.

Enfatizó que es muy triste la noticia porque bloquea las posibilidades de desarrollo de la capital quindiana ya que no hay ruta normativa.

“¿Por qué digo que muy triste la noticia? Porque es que se bloquean las posibilidades del desarrollo para la ciudad. Diferentes actores empresariales o ciudadanos que tenían expectativas sobre este tema, pues no no encuentran, digamos, la ruta normativa para poder avanzar y la ciudad no está viendo resultados en materia de la planificación", advirtió.

Por ahora no se ha obtenido un pronunciamiento desde la administración municipal al respecto.