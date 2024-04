En concejo aprueban proyecto para modificar el POT de Armenia, así votaron los concejales

Armenia

Con nueve votos a favor y seis en contra el concejo de Armenia aprobó el proyecto de acuerdo que da vía libre para la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, POT de Armenia.

En la mañana de este lunes 29 de abril fue aprobado proyecto de acuerdo 01 del 2024, por medio del cual se realiza una modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad de Armenia.

Concejales que votaron a favor

Juan Camilo Tabares

Jhonny Leandro Vargas

Cristhian Fernández

Michell Vallejo Aristizábal

Francis Javier Rodríguez

Ulises Uribe

Juan Diego Palacio

Aldrin Edwin Luna

Juan Sebastián Cifuentes

Concejales que votaron en contra

Richard Alexis Gutiérrez

Jonatan Rojo

German Darío Grisales

Stefany Castellanos

Álvaro Jiménez

John Edison Echavarría

Concejales impedidos o ausentes

Luis Fernando Lasprilla

José Ignacio Rojas

Felipe Villamil

Hooverney Correa

En Caracol Radio Armenia hablamos con la directora de Planeación de la alcaldía de Armenia Lina Marcela Grisales que explico sobre este proyecto “digamos que es un des atraso un poco respecto del Plan de Ordenamiento Territorial que está vigente, se hicieron unos ajustes, pues que eran más que necesarios en temas de norma urbana y norma rural en temas de planes parciales.

Y agregó “es un tema más semántico que técnico, el sentido de que pues los suelos de expansión según lo que lo decía del acuerdo 019, se desarrollarán vía plan parcial y posiblemente la autoridad ambiental, digamos que al hablar esa singularidad los planes de expansión solamente podían desarrollarse vía un solo plan parcial y precisamente técnicamente no tenía, no tenía decidido entonces son esos tipos de modificaciones que se hicieron acá en esta modificación adicional,

La funcionaria agregó “el tema de la delimitación en el área de cuáles podrían ser los las zonas o polígonos susceptibles de que se pudiesen trabajar todo el tema de residuos de construcción y demolición, no fijando sitios específicos, sino actividades en el marco del perímetro urbano un tema de edificabilidad en suelo rural más hacia el lado de las viviendas campestres y demás, pero pues obviamente estamos dándole como una actualización o un refresh a este plan de ordenamiento territorial#

Plusvalía

La directora de Planeación puntualizó “se incluyó por solicitud del concejal Francis Rodríguez un parágrafo en el cual, la administración tiene seis meses para la reglamentación de la tarifa para el cobro de plusvalía, entonces digamos acá ya nosotros tenemos que empezar a adelantar todas las acciones pertinentes a estudios técnicos o consultoría o la contratación del personal requerido para poder adelantar este estudio técnico y pues obviamente cumplir con los términos establecidos acá en el concejo.

Concejal a favor Juan Camilo Tabares

Primero porque la esencia de este proyecto es corregir esos errores que en el 2009 no se corrigieron darle normatividad y una aclaración muy importante, yo creo que en este concejo municipal se ensañaron con el tema la plusvalía, cuando es una carga impositiva para los ciudadanos, un cobro adicional en impuesto, pero más allá de eso, hoy tomamos la decisión de que es un proyecto necesario por la coyuntura económica.

El edil añadió “se logró corregir ese error que se cometió cuando se colocó en el 2009 decía un plan parcial, o sea que en Armenia solamente se puede hacer un plan parcial y usted van y se van para 50 Planes Parciales un plan parcial es un proyecto de construcción donde se puede construir, digamos iniciativa pública y privada para darle reglamentación”

Concejales que votaron negativo

Richard Alexis Gutiérrez y explicó “Porque veo que hay una cantidad de procedimientos y de situaciones que nos pueden llevar a que el proyecto sea demandado y esto quede trancado hasta septiembre u octubre de este año y segundo porque no tenía claro el tema de la reglamentación de la plusvalía como yo lo he hecho muchas veces pues puede que sea un tema técnico para muchas personas, pero que la plusvalía que usted tiene un lote o algo le llegó a la ciudad le ayudó para que solo te valga más, entonces debe darle un tributo a la ciudad para que se invierta en vías en interés, social es un tributo que se ha invertido en la misma ciudad, así que no es un impuesto-

Jonathan Rojo concejal del pacto histórico “el proyecto de acuerdo tiene algunos vicios de procedimiento desde la hora misma en que se convoca al cabildo abierto que establece la Ley 388 es un mecanismo de participación que tiene la ciudadanía para presentar allí sus diferentes argumentos respecto a lo que plantea la norma y en este caso la modificación excepcional, pues si bien es cierto trae asuntos que son importantes para el desarrollo urbanístico de la ciudad, pues también carece dentro de ese mismo procedimiento de las diferentes reglamentaciones”

Y agregó “Lo que pueda suceder con este proyecto de acuerdo lo mencionaban lo que está sucediendo ahora mismo para alguno de los municipios de Cundinamarca, que están en un limbo jurídico y pues mientras no haya una sentencia en firme no se puede hacer actualización del Plan de Ordenamiento la preocupación, ahora tendría que ser eso qué sucede si esto llega a lo Contencioso Administrativo y nos paran la posibilidad de hacer una actualización dos o tres años más. Entonces creo que es una falta también de responsabilidad técnica de parte de la Administración y de parte de los concejales que están apoyando hoy este proyecto de acuerdo.

Emerio Buitrago edil de la comuna 3 de Armenia señaló “a nosotros en el campo de socialización el año pasado a nosotros no nos dijeron que se iba a contemplar todas las sugerencias que están que pasaron en el día de hoy y entre los ajustes que nosotros queríamos, era que le dieran el componente social.

