Duván Vergara tuvo fuerte cruce con un compañero de Racing: revelan lo que le dijo

Duván Vergara, atacante colombiano de Racing. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Duván Vergara acumula tres partidos como titular en Racing de Avellaneda en igual número de presentaciones en el presente campeonato. El extremo colombiano ya convirtió su primer gol con la Academia, que a la postre ha significado el único triunfo del club en el presente campeonato.

Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas se encuentra en deuda actuando en condición de local, sumando dos derrotas en igual número de presentaciones durante esta Liga. La más reciente la sufrió este fin de semana, ante Estudiantes de La Plata.

¿Qué pasó con Duvan Vergara?

En pleno partido, donde Estudiantes se impuso 0-1 con anotación de Guido Carrillo, se presentó un duro cruce entre Duvan Vergara y su compañero Santiago Sosa, ambos jugadores de Racing. Sosa la reclamó airadamente al colombiano por no tocar la pelota e incluso estuvieron muy cerca de irse a los golpes.

ESPN tuvo una cámara que detalló exclusivamente el momento y también logró registrar el reclamo de Sosa a Vergara. “Dámela a mí. Largá la pelota, la concha de tu madre. Ya es la segunda”, le dijo el volante a Vergara, que intentó calmar a su compañero, pero solo recibió un manotazo, a lo que el jugador monteriano le devolvió un empujón.

¡¡SANTI SOSA VS. DUVAN VERGARA!! Se picó todo entre compañeros en la derrota de Racing vs. Estudiantes... 🔥🔥🔥



📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus pic.twitter.com/tXSBbUIFo8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2025

Fue tan compleja la situación, que debió intervenir Bruno Zuculini, quien en ese momento portaba la cinta de capitán, retirando a Duvan Vergara y pidiéndole un poco de calma ante lo sucedido.

Al final del partido, Sosa entregó declaraciones, pero no se refirió a lo sucedido, simplemente comentó: “No fuimos claros, no tuvimos situaciones efectivas en el último tercio. Tendremos que trabajar en la semana para ser más claros en los metros finales. No hay que fallar tantos pases como lo hicimos en este partido. Hay que tratar de defender mejor porque estos equipos llegan una vez y te convierten”.

¿Cuál es el próximo partido de Racing?

El próximo domingo, por los octavos de final de la Copa Argentina, Racing se estará enfrentando a Deportivo Riestra, dicho partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.