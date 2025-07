“La Guajira no merece que los temas delicados se manejen desde los micrófonos”: Gobernador Aguilar

En diálogo con Martín Tapias en Caracol Radio, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, mostró su preocupación por la forma en que el Gobierno Nacional ha manejado la situación con la empresa Cerrejón, la crisis migratoria en la frontera con Venezuela y el deterioro del orden público en el departamento.

El mandatario guajiro hizo un enérgico llamado al diálogo, la sensatez y la corresponsabilidad, criticando que asuntos delicados se estén tratando “desde los micrófonos” sin incluir a las autoridades.

“La preocupación la tenemos todos los guajiros. Para nosotros es injusto que este tema tan delicado se siga manejando desde micrófonos. Yo creo que el llamado siempre es a la sensatez y al diálogo, y sobre todo a la calma. Lo he dicho de manera reiterativa: La Guajira no merece que esto se siga presentando de esta manera”, expresó el mandatario.

Cerrejón y su papel en la economía de La Guajira

El gobernador alertó sobre las repercusiones económicas que podría generar una eventual salida o afectación a la operación de Cerrejón, una de las principales fuentes de ingresos para el departamento.

“Nosotros, hoy, dependemos de la minería. El 57% de nuestro Producto Interno Bruto depende de la minería. Con eso pagamos los hospitales; con eso atendemos a más de 40 mil niños migrantes que tenemos en el sistema educativo. Hay más de 12 mil empleados que hoy tiene Cerrejón”, explicó Aguilar.

Criticó también la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales ante los recientes comunicados oficiales de la empresa minera.

“No entendemos cuando una empresa lanza dos comunicados oficiales, sobre todo en unas líneas de tiempo donde hacen mención de que no han llevado carbón a Israel. Entonces, ¿por qué no se manejan estos temas a través de diálogos responsables, sobre todo desde el Ministerio de Comercio? No podemos seguir en estas condiciones”.

Crisis migratoria

El mandatario también se refirió a la situación fronteriza con Venezuela, señalando la falta de inclusión de gobernadores y alcaldes en los diálogos binacionales. Aguilar insistió en la necesidad de crear una zona especial y de establecer infraestructura que atienda la crisis migratoria.

“No entendemos ahora por qué se manejan unos diálogos y se nos aparta a nosotros, a los alcaldes, a los gobernadores de frontera, que también fuimos elegidos por un sistema democrático, que somos los que estamos padeciendo las condiciones complejas con el vecino país. En mi caso, tengo alrededor de 158 mil migrantes. Es como tener un nuevo departamento”, enfatizó.

Lamentó que aún no exista en La Guajira un CENAF (Centro de Atención Fronteriza), a pesar de sus múltiples solicitudes.

“¿Por qué no comenzamos por ahí? Lo he dicho en estos micrófonos, Martín. He sido reiterativo ante la Cancillería y he pedido atención especial fronteriza por la crisis que hoy tenemos y que queremos que no se agudice, porque la vamos a padecer.”

Seguridad: “¿Qué estamos esperando?”

El gobernador alertó sobre el deterioro del orden público, señalando la falta de presencia institucional del alto gobierno en el territorio.

“Hace más de 20 días, se voló un peaje aquí en La Guajira por parte del ELN. Ayer hubo enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, según arrojan hoy las investigaciones con el Ejército Nacional, y todavía no tenemos la presencia del ministro de Defensa en el territorio. Tampoco ha venido el general de la Policía, el general Triana. Entonces, ¿qué estamos esperando?”, cuestionó.

Aguilar reiteró que el bloqueo de vías, como los más de cinco atendidos en un solo día, responde a problemáticas que competen al Gobierno Nacional.

“Cuando se hace un llamado a bloquear, lógicamente se tiene que entender que este departamento ha vivido condiciones difíciles en los últimos años. Nos costó mucho salir del listado de Colfecámara como el departamento con más bloqueos en el Caribe. Fue gracias al esfuerzo que hacemos, porque este es el único departamento del país que tiene una unidad de diálogo social.”

Llamado final al presidente Petro

El gobernador cerró la entrevista con un llamado directo y respetuoso al presidente Gustavo Petro para que no se impongan decisiones desde el centro del país sin contar con el territorio:

“El llamado a La Guajira no es dando órdenes, sino buscando soluciones. Y eso sí se lo pido yo con respeto al señor presidente: que por favor nos ayude, que todo el año estamos en emergencia, y que, si no opera la Unidad de Riesgo, lo padecemos los guajiros”.