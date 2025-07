Francia Márquez expone desacuerdos con presidente Gustavo Petro: “pasé de heroína a traidora”

La vicepresidenta Francia Márquez rompió el silencio y se refirió por primera vez a los señalamientos y tensiones dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial por los recientes episodios de distanciamiento sobre el manejo del Ministerio de la Igualdad.

“No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas y luego nos culpa por no respirar”, expresó Márquez.

En su discurso aseguró que su presencia en el poder ha sido objeto de ataques sistemáticos. “¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos y las balas”.

La vicepresidenta aseguró que no hablaba solo desde su historia personal, sino “desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado”. Recordó que el día en que ganaron la segunda vuelta presidencial fue un momento de celebración colectiva, pero que pronto “pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”.

Márquez se refirió directamente a las tensiones con Petro por el rumbo del Ministerio de la Igualdad: “Desde la campaña hasta hoy, he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión. Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo, y cuando argumenté que tres viceministerios eran muchos, me exigieron cinco. Y lo hice, a pesar del bloqueo sistemático”

“Me exigieron ser sumisa, y cuando exigí respeto, me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público. Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio”, concluyó.