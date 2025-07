El gobernador de Boyacá se reunirá con los líderes parameros para evitar un paro indefinido

Soracá

Hace unos días el gremio de los Parameros del Nororiente del país señaló que el próximo lunes 4 de agosto de tomarán las vías de hecho en el departamento de Boyacá, según ellos, ante el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos realizados en el mes de octubre de 2024.

“Lamentablemente el Ministerio de Ambiente no quiere solucionar ninguna de las peticiones que le hemos formulado y nos vemos obligados a levantar nuestra protesta el próximo 4 de agosto, ya que los campesinos no vamos a dejar nuestras tierras ni nuestras actividades agropecuarias y esta es una situación a la que nos llevó el Gobierno Nacional”, señaló Roberto Arango, presidente de la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano.

Ante este inminente paro nacional, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, señaló que ya entró en conversaciones con los líderes de este sector para evitar que esto suceda.

“Conversé con ellos y vamos a hacer una reunión el próximo viernes 1 de agosto con la presencia de la ministra de Medio Ambiente en Güicán de la Sierra y la mesa técnica va a ser este viernes 25 de julio, también esperamos que la ministra de Agricultura envíe a la viceministra y poder llegar a un acuerdo con ellos y seguir cumpliendo los acuerdos que se hicieron y una hoja ruta que evite un nuevo bloqueo”, aseguró el mandatario de los boyacenses.

Por otro lado, el Gobernador aseguró que las vías de hecho no son la mejor solución a la problemática, ya que un bloqueo perjudica la economía en el departamento.

“Insisto, si los parameros vienen a bloquear afectan a sus hermanos campesinos lecheros, paperos, a los fruticultores y a todos, a una economía del departamento que es muy frágil por tantos bloqueos que se han adelantado en el último tiempo”, dijo Amaya.

Recordemos que el Paro Campesino Paramero se realizó en Boyacá durante seis días en el mes de octubre de 2024, el cual dejó graves afectaciones en los diferentes gremios como el de la leche, la cebolla, la papa, hotelero y turísticos, entre otros, quienes tuvieron grandes pérdidas económicas.

“Durante los 6 días del paro alcanzó a ver un represamiento de unos 400.000 litros de leche. No solo es la pérdida de la leche, aquí hay una cadena que se deriva de la misma leche. Hubo fincas donde se evidenció que hubo leche que no se recogió en la tarde y la botaron porque la leche que ya no sirve para ningún tipo de proceso, ningún animal tampoco la consume”, señaló en ese momento Karol Ricardo Ramírez, productor de leche y cebolla cabezona de Firavitoba.

Para evitar que esa situación se vuelva a repetir, el gobernador del departamento, Carlos Amaya, buscará en esta mesa de diálogo llegar a un acuerdo con los campesinos parameros y evitar que el 4 de agosto se vuelvan a bloquear las vías, como ocurrió el pasado 21 de octubre de 2024.