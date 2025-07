Ituango: 427 estudiantes están sin clase en una zona de la ruralidad por el conflicto entre ilegales

Ituango- Antioquia

Cabe recordar que durante el pasado fin de semana circularon dos mensajes intimidantes del frente 18 Román Ruiz de las Disidencias y el frente Luis Hernando Rosso Bertel de (EGC) o Clan del Golfo . La guerrilla ordenaba suspender el transporte y el otro grupo indicaba no obedecer la orden.

Varias personas consultadas en Ituango, relacionadas con el transporte, indicaron que las chivas no estaban trabajando hacia la zona en conflicto, es decir, la zona del Cedral y cañón del Bajo Inglés. Pero también aclararon que las vías están siendo intervenidas con placa huella y que solo se está permitiendo el paso desde el viernes al lunes en la mañana, por esos trabajos, pero que el fin de semana esa actividad sí estuvo afectada por el temor al mensaje del grupo ilegal.

“Lo que vemos aquí son dos estructuras que están colocando en medio y en peligro a la comunidad en general. Aquí donde estaremos estableciendo comunicaciones oficiales con la Defensoría, con la Personería, el tema de denunciar estos hechos, porque no cabe duda de que eso es una afectación gravísima a los derechos humanos y al libre desarrollo de las actividades y las comunidades al interior de la zona rural. No tenemos por el momento denuncias que permitan o que evidencien confinamientos, los debe haber, pero por el momento manejo la información que tengo, no tenemos denuncias”, dijo el coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de la policía Antioquia.

Lo que cuestionan algunas personas de la comunidad es que, si bien es cierto lo de la vía, la situación de seguridad está muy complicada y no solo en el cañón donde se suspendieron las clases presenciales, sino también en otras zonas como la Granja. Donde la semana pasada circularon órdenes restrictivas como que quien se demore más de un mes por fuera del territorio debe pedir permiso para poder ingresar , y recuerdan la prohibición de circular en las carreteras rurales entre las 6 p.m. y las 6 a.m.

Estudiantes afectados

Caracol Radio conversó con la secretaria de educación de Ituango, la señora Liliana Tapias Echavarría, quien confirmó que las clases presenciales se suspendieron en las sedes rurales adscritas a la institución educativa La Pérez. Todo por el temor a que los docentes o los menores queden en medio del conflicto que sostienen los grupos armados ilegales.

“Debido a las alternativas de orden público que se registraron en los últimos días en la vereda Las Cuatro, tenemos una institución educativa, que es la institución educativa Rural La Pérez, con sus 18 sedes, para un total de 427 niñas y niños que están trabajando semiescolarizados. Ya se le notificó a la gobernación de Antioquia, se hizo la solicitud para que nos permitan que estos niños estén durante este tiempo trabajando de esta forma”.

Cabe aclarar que los docentes están en el área urbana a la espera de una indicación, ya que ellos se movilizan en motocicleta y sobre la novedad de seguridad se les recomendó no transitar hacia esa zona en conflicto . Y aclaró que ningún profesor ha recibido ninguna intimidación ni restricción de sus labores.

“Con seguimiento constante de los docentes, ya que los docentes están en la zona urbana, trabajando desde la zona urbana, esperando a que las autoridades competentes nos informen que no están en riesgo para que se puedan desplazar nuevamente al territorio”, dijo la secretaria de educación.

Homicidios en zona rural

Entre el 17 y el 21 de julio se reportaron tres muertes violetas en zona rural de Ituango, dos en lugares del conflicto actual como lo es La Granja y el otro en el cañón del Bajo Inglés, y el tercero muy cerca del área urbana en la vereda Palo Blanco.

Caracol Radio conoció que los más recientes homicidios se reportaron el 21 de julio cuando fueron ingresados los cuerpos a la morgue municipal. El primero fue trasladado desde La Granja, y está sin identificar, pero se presume que tiene unos 30 años. Esta persona murió por un artefacto explosivo, al parecer una mina antipersonal. Tenía una pierna amputada y habría muerto desangrado. La víctima era desconocida por la comunidad.

El segundo cuerpo también ingresó a la morgue el mismo 21 de julio, también sin identificar, con 24 años aproximadamente y con impactos de bala procedente de la vereda Bajo Inglés. De esta persona se presume desde la ruralidad que no era conocido por la comunidad y que, al parecer, había permanecido amarrado varios días y luego, como no supo dar razón de su presencia en el lugar, fue asesinado. Tampoco era conocido por los lugareños.

La tercera persona fue asesinada el 17 de julio en Palo Banco, ubicada a unos 40 minutos de la cabecera municipal; es Oscar De Jesús Lopera Posada, de 34 años, quien tenía impactos de bala en la cabeza.