Martes 22 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Un motociclista muerto por siniestro vial en la carretera que comunica a los municipios de Circasia y Montenegro en el Quindío.

El accidente se presentó en la tarde de ayer lunes 21 de julio, cuando al parecer el motociclista invade carril en la curva y choca contra un vehículo particular, el conductor de la moto murió en el lugar del siniestro y fue identificado como Esteban Sánchez Seferino, de 27 años de edad y que era reconocida Dj de la región.

Es el tercer muerto en accidente de tránsito entre el sábado y ayer lunes en las vías del Quindío, los dos otros un peatón en la Herradura en La Tebaida de 71 años de edad y el otro un motociclista de 25 años de edad en la vía entre El Caimo y el Club Campestre.

El alcalde de la capital del Quindío, James Padilla García hablo de las obras viales en la ciudad y las dificultades que han tenido con la adjudicación del contrato de interventoría de este proyecto de 60.000 millones de pesos y que es fundamental para poder dar inició a los trabajos.

El mandatario explicó “lo último que se tiene es que en el transcurso de las próximas horas ya vamos a tener definitivamente el contrato de interventoría para el inicio de la obra, donde ya tenemos el contratista, donde ya tenemos el tema de las pólizas

Y agregó “Esperamos que ya aproximadamente en 20 días la gente de Armenia ya comience a sentir lo que es la ejecución de obras en Armenia.

Sobre la adjudicación del contrato de interventoría, alcalde de Armenia James Padilla respondió “nosotros tuvimos la comunicación con entes competentes para hacer este trabajo, desafortunadamente, después de revisiones jurídicas, se miraron que no cumplían con los requisitos que se necesitaba para un contrato tan importante para la ciudad Armenia, estamos hablando de la ejecución de casi 60000 millones de pesos.

Entonces, esto se cayó, pero seguimos trabajando en ello y es así que ya tenemos el contrato de interventoría con una entidad absolutamente seria que nos respalda la plena realización de las obras en la capital del Quindío.

Atención, amplían plazo para el pago del impuesto vehicular en el Quindío. La nueva fecha quedó fijada para el mes de agosto

Hasta el pasado viernes 18 de julio estaba fijada la fecha para el pago del impuesto vehicular, sin embargo, fue expedido el Decreto número 00680 de julio de 2025, por medio del cual se modifica el Decreto que establece el Calendario Tributario para la declaración del impuesto en mención, que incluye automotores, motocicletas y motocarros con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos para la vigencia 2025.

El director tributario de la gobernación del departamento, Andrés Mauricio Olarte informó que el plazo fue ampliado hasta el próximo viernes 29 de agosto con el objetivo de quienes no lograron ponerse al día lo hagan y puedan evitarse los intereses que resultan ser el doble al pago del impuesto como tal.

Recordó que cuentan con los medios de pago correspondientes como es en la página de la administración departamental y de manera presencial en tesorería o en el Banco de Occidente, en Davivienda, o en las cajas del grupo Éxito, Edeq o Facilísimo.

Es de anotar que el recaudo proyectado por este impuesto es de 41 mil millones de pesos.

Aumenta la preocupación en el Quindío por la criminalidad, ya son 102 homicidios en lo corrido del año, las autoridades advierten que el 90% de los casos están relacionados con tráfico de estupefacientes

El caso reciente se registró en inmediaciones de la cancha del barrio Ciudad Dorada de Armenia donde un hombre identificado como Juan Camilo Aragón Pérez fue herido con arma de fuego y falleció finalmente en un centro asistencial. La víctima registraba antecedentes judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció la complejidad de la situación puesto que hay un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Enfatizó que han identificado que la problemática de los homicidios está relacionada en un 90% con temas de tráfico de estupefacientes.

Señaló que trabajan en diferentes frentes con el fin de mitigar la criminalidad en departamento como es inicialmente la reconstrucción del tejido social y también a nivel operativo con capturas y desarticulación de bandas delincuenciales.

Resaltó que las cámaras de seguridad y las recompensas han sido una estrategia clave para esclarecer los casos que se han registrado en el departamento.

Recordemos que Armenia es uno de los municipios más afectados porque de los 102 homicidios en lo corrido del año se han registrado 55 en la ciudad.

El alcalde de Armenia, James Padilla sobre la criminalidad indicó “son temas que se presentan día tras día. Todos sabemos consecuencia de por el manejo del tráfico de estupefacientes en diferentes zonas de Armenia. Es un trabajo articulado con ejército, fiscalía, policía donde ya cada uno de estas entidades estamos poniendo todos los recursos y todas nuestras las posibilidades que tenemos. Es así que, de la mano del coronel de la policía, del ejército, fiscalía y nosotros ya estamos haciendo absolutamente todo.

Y agregó el mandatario “hacemos consejos de gobierno constantes, miramos cuáles van a ser las estrategias que se van a presentar en la ciudad durante determinadas horas del día, pero pues usted sabe que no se sabe cuándo van a ocurrir estos hechos, pero estamos día tras día preparándonos para esto. Ya por parte del municipio de Armenia tenemos adelantado el proceso para la entrega de más vehículos y más implementación para mejorar el trabajo de nuestra Policía Nacional”

Los ganaderos en el Quindío advierten que de persistir el paro arrocero podrían generarse alzas en el costo de producción

Ya se cumple una semana del paro arrocero en diferentes regiones del país, el director del comité de ganaderos del departamento Jorge Tejada indicó que de prologarse el paro podría generar un impacto directo como es el relacionado con un alza en el costo de producción puesto que los productores tienen que explorar unas rutas que pueden ser menos eficientes en términos de costos.

Asimismo, manifestó que tomar rutas alternas que pueden durar más horas originando que los animales puedan tener más pérdida de peso y puede incrementar el costo de los fletes.

Señaló que en Agroexpo hubo afectaciones en la llegada de ganado y en el retorno en el Quindío en el marco de los bloqueos en las carreteras que conducen hacia Bogotá.

Aunque inició la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y productores, persisten los bloqueos y concentraciones en diferentes regiones del país.

En Armenia sancionan a un restaurante por mala disposición de residuos, desde el gremio comercial invitan a reforzar la pedagogía

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo César Rodríguez informó que trabajan de la mano con secretaría de Gobierno y Policía para garantizar la correcta disposición de los residuos en diferentes sectores de la capital quindiana.

Dio a conocer que evidenciaron en el centro puntualmente la afectación referente a un restaurante de la zona que disponía de mala manera gran cantidad de basura en los soterrados ubicados en inmediaciones del CAM.

A raíz de lo anterior, advirtió que se originó la proliferación de habitantes en situación de calle y roedores por eso realizaron la intervención correspondiente.

Lamentó que desde el establecimiento comercial no acataron la sensibilización por lo que se generó la sanción respectiva y fue claro que como entidad no quieren llegar a estas medidas, pero solo desean que permanezca la cultura ciudadana.

Sobre el tema consultamos al presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada quien dijo que llevaron a cabo una reunión con EPA para analizar toda la situación.

Afirmó que tienen claro que como restaurantes y sector gastronomía deben ser cumplidos con la normatividad en cuanto a sacar la basura en los horarios establecidos por la empresa recolectora. Considera es un tema educativo por eso están en esa labor ya que más de sanción se debe apostar a la socialización, aunque fue claro que la norma hay que cumplirla a cabalidad.

Las autoridades de salud en el Quindío trabajan en el control de enfermedades vectoriales por la temporada seca

En medio de las actuales condiciones climáticas, el secretario de salud del departamento Carlos Alberto Gómez indicó que establecen el control de enfermedades vectoriales ya que mientras aumenta la temperatura también incrementan los zancudos transmisores del dengue.

Asimismo, informó que entregan recomendaciones puntualmente con los adultos mayores en cuanto al sofoco que se puede generar por el calor y que es clave el uso del bloqueador como también exponerse lo menos posible al sol.

Siguen los cambios en el gabinete e institutos desentralizados en la gobernación del Quindío, los últimos movimientos en la lotería del Quindío y el Instituto Departamental de Tránsito Idtq

La Lotería del Quindío, adscrita al Gobierno departamental, cuenta con nuevo gerente. Se trata de Ricardo Emilio Muñoz, ingeniero de sistemas con amplia trayectoria en el sector público, quien asume el reto de liderar esta institución con el compromiso de fortalecer su posicionamiento y aumentar sus ventas a nivel nacional.

Mientras que en el Idtq Instituto Departamental de Tránsito Idtq regresó al cargo Uriel Enoc Ortiz luego de la renuncia de Fabián Grijalba

25 adolescentes y jóvenes bajo protección del Bienestar Familiar en diferentes formas de atención, se beneficiarán en un proceso de formación educativa gracias a la alianza estratégica con la Fundación Funpeth en Quindío. Esta iniciativa les brinda oportunidades reales de superación personal y proyección laboral.

A través de esta alianza, las y los participantes pueden acceder a diplomados en áreas como barbería, maquillaje, programación de software, tatuaje profesional, marketing digital, mecánica automotriz, electricidad, cuidado de manos y pies, y cuidado de pacientes.

Se llevó a cabo en Armenia en la Asamblea la segunda mesa departamental de protección y bienestar animal entre los temas más importantes son los albergues o centros de bienestar animal que en la mayoría de municipios de Quindío incluida la ciudad capital no tiene, pero además la propuesta de construir un hospital veterinario.

La diputada animalista Beatriz Aristizábal explicó “lo del hospital veterinario es un tema que yo creo que los quindianos anhelamos, recientemente estuvimos en Pereira conociendo el modelo que allá existe. Realmente Pereira es un sueño, son 750 millones de pesos a aproximadamente mensuales que invierten, no solamente en el hospital, sino como en todas las sedes hospitalarias que existen, pero pues la realidad al que Quindío es otra.

Agregó “ya hay un terreno destinado por parte del gobernador, por parte de la gobernación, hay unos diseños que están avanzando y asignaron unos recursos para toda la parte de diseños y esperar cómo avanza, pero vamos a tener en cuenta que un hospital público veterinario en el departamento del Quindío, yo desde mi punto de vista siendo objetiva y con todo el amor que me mueve por los animales, pues es inviable. Hay que ser también realista.

Frente a los albergues de bienestar animal indicó que los municipios en su gran mayoría sexta categoría, no tienen recursos, los pocos que tienen albergue no están funcionando adecuadamente, o sea, no cumplen con toda la normatividad e inspección, vigilancia y control que se requiere.

Diana Rodríguez de la Fundación Animalista Eco huellas, quien también dijo que es muy importante centrarse en los centros de atención de los animales o los albergues que casi hoy ningún municipio los tiene o los tienen muy malas condiciones y agregó “más allá de la importancia de tener un hospital que, por supuesto, es importante, pero en el hospital no se pueden tener a los animales que son abandonados o que por maltrato necesitan estar en un lugar.

El municipio de Quimbaya será epicentro del festival arte y farol durante el próximo fin de semana

El evento inicia el próximo viernes 25 de julio y culmina el sábado 26 donde serán exhibidos los faroles en la plaza principal del municipio.

El presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada dijo que este festival es un anticipo de lo que es el evento en diciembre que es tradicional y reconocido a nivel nacional por la exhibición de 40.000 faroles.

Señaló que es la primera versión, pero apunta a fortalecer la dinámica económica del sector donde también las personas podrán disfrutar de emprendimientos, cata de vinos, talleres de faroles y la muestra de los faroles tradicionales, pero con un componente innovador que son los hechos en miniatura.

23 predios serán certificados en el Quindío por prácticas que apuntan al bienestar animal

Y es que este jueves 24 de julio se llevará a cabo el simposio bienestar e inocuidad pecuaria en el centro de convenciones de Armenia donde se entregarán certificaciones a predios que trabajan por el bienestar animal.

La gerente encargada del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA en el departamento, Ana María Martínez Expresó que en el marco del evento entregarán certificaciones en bienestar animal a 23 predios de los diferentes sistemas productivos con equinos, bovinos entre otros.

En la Ciudadela del Saber La Santa María de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia nació Perry, un cabrito que se ha robado corazones con su ternura, también hace parte activa de los procesos de formación práctica de los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, aportando al aprendizaje desde la experiencia directa y el vínculo con la vida animal.

En la zona cordillerana del departamento del Quindío, un proyecto de extensión y desarrollo social viene marcando la diferencia en las escuelas rurales multigrado. Heliconias Dreamers: entretejiendo una enseñanza del inglés en las escuelas rurales multigrado, liderado por el docente Cristian Camilo Reyes Galeano, adscrito al programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés e investigador del grupo interinstitucional ESAPIDEX-B

En deportes, El atleta quindiano Miguel Antonio Cifuentes Trujillo, quien hace parte del club Tempo, afiliado a la liga de atletismo del Quindío, logro una medalla de plata para el departamento del Quindío, en el campeonato nacional de ruta realizado este fin de semana en Soacha Cundinamarca

Durante el lanzamiento de los dos equipos de Caciques del Quindío A y B que participarán en la liga de futbol de salón y que jugarán en el coliseo del café desde el próximo sábado 26 de julio, el alcalde de Armenia James Padilla entregó un cheque por 30 millones de pesos como apoyo inicial al equipo.

De otro lado En el Centro de Convenciones de Armenia la gobernación del Quindío e Indeportes entregaron implementación deportiva a tres ligas del departamento: Motociclismo, Ciclismo (modalidad BMX Freestyle) y Baile Deportivo.

La inversión total asciende a 44 millones de pesos, 19 millones de pesos para Motociclismo, $15 para BMX Freestyle y $10 para Baile Deportivo.