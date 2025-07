Lunes 21 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

El Quindío superó los 100 homicidios, la mayor causa está relacionada con el tráfico de estupefacientes

Y es que ya son 102 homicidios registrados en el departamento en lo corrido del año, en la mayoría de los casos tras ser identificadas las víctimas mortales resultan con antecedentes judiciales relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Uno de los casos se registró el viernes 18 de julio en el municipio de Montenegro donde fue asesinado con arma de fuego Hugo Alexandro Calderón de 41 años conocido con el alias de Pitbull quien al parecer hace poco habría recobrado la libertad tras purgar una condena y registraba antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de estupefacientes entre otros.

El secretario de Gobierno del municipio Mauricio Cárdenas lamentó la situación puesto que se registra el ataque sicarial tras 18 días sin homicidios.

Especificó que con este caso ya son 12 homicidios registrados en el municipio en lo que va de este 2025 igualando la cifra del mismo periodo del año anterior.

El otro ataque sicarial se registró anoche domingo 20 de julio sobre las 8:23PM donde resultó lesionado con arma de fuego, un hombre identificado como Juan Camilo Aragón Pérez de 27 años de edad en los alrededores a la cancha del barrio Ciudad Dorada, y murió cuando recibía atención médica

De acuerdo a versiones de algunos testigos, los disparos fueron realizados por un hombre, quien abordó a la víctima y sin mediar palabra le agrede y posteriormente abandona el lugar en una motocicleta que lo estaba esperando metros más adelante.

La víctima registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por hechos presentados en 2023.

Dos muertos y dos heridos en accidentes de tránsito el fin de semana en las vías del Quindío

Un motociclista muerto, un herido por accidente de tránsito en la vía que comunica al Caimo con el Club Campestre al sur de Armenia.

El siniestro vial se presentó sobre las 7 de la noche de ayer domingo 20 de julio en la vía al Caimo, cerca al Club Campestre sector Lagos de Iraka, en el departamento del Quindío.

Según la información, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de placas CTH-64H, chocaron contra una camioneta, desafortunadamente el conductor de la motocicleta identificado como Jeison Rendón Monsalve de 25 años de edad murió en el lugar del accidente, mientras que el acompañante resultó gravemente herido.

La información que entregó la policía de tránsito es que el siniestro se presenta cuando la camioneta intenta ingresar a un establecimiento sobre la vía y realiza un giro de manera inesperada y colisiona con la motocicleta.

La camioneta placa EGX418 era Conducida por la señora María Paula herrera de 36 años de edad quien resulta ilesa

Peatón murió en otro accidente de tránsito en el sector de La Herradura en La Tebaida

Este siniestro vial se registró el sábado 19 de julio frente a la estación de servicio Petro Mil cerca a la Estación de Policía La Herradura en jurisdicción del municipio de La Tebaida donde un peatón fue arrollado por un motociclista, el peatón identificado cómo Luis Alberto Valencia Ortega de 71 años de edad murió en el lugar mientras que el conductor de la moto resultó gravemente herido.

En el Quindío alertan por el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas, el llamado de las autoridades es para evitar las quemas

Los casos de incendios forestales que se registraron en la zona cordillerana del departamento estaban relacionados con las mal llamadas quemas controladas que con las altas temperaturas y fuertes vientos generan dichas afectaciones.

El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Jaider Hidalgo explicó que apenas el Quindío está saliendo de la temporada de lluvias por eso se evidencian días nublados en una parte del día y el resto con tiempo seco.

Entregó el llamado a la comunidad a evitar las quemas puesto que las condiciones climáticas no son las idóneas y menos que se realicen en zonas de vegetación.

También señaló que es clave no acudir a los conocidos paseos de olla puesto que en muchas ocasiones se realizan las fogatas y no se apagan de la debida manera lo que podría desencadenar en emergencias.

La alcaldía de Calarcá entregó el fin de semana las ayudas a las 30 familias damnificadas por el incendio estructural en el Corregimiento de Quebradanegra, el mandatario agradeció la solidaridad de todo el departamento con esta tragedia

De otro lado la alcaldía en conjunto con la comunidad afectada de Quebradanegra buscan crear un banco de materiales que permite ayudar en la reconstrucción de las viviendas en el lugar de la emergencia

El secretario de gobierno de Calarcá Mario Castaño además manifestó además que, con un grupo de control urbanístico, y un dron diariamente realiza unos sobrevuelos, sobre todo en los puntos susceptibles de invasión tanto en la zona urbana y rural de Calarcá

El funcionario llamó la atención sobre las invasiones y explicó “hay unas personas que están acostumbradas a invadir para vender y eso es un negocio donde los caen las personas y a las personas hay que decirles, “Miren, los bienes del Estado no prescriben, el hecho de que yo vaya ante una notaría y diga que ese bien es mío, eso no le da la titularidad de un predio.” Entonces, no se dejen engañar, de verdad, no pierdan su plata”

Entre lágrimas y nostalgia 12 carretilleros del municipio de Circasia se despidieron de sus caballos para dar paso al trabajo en motocarro

En el parque principal del municipio se llevó a cabo el acto central de la sustitución de tracción animal por motocarros apuntando al bienestar de los caballos.

Dialogamos con varios de los carretilleros que se mostraron bastante conmovidos por tener que dejar a sus caballos que no solo eran una herramienta de trabajo y el sustento, sino que hacían parte de sus familias.

Reconocieron la importancia del proceso y que después de mucho esfuerzo logró materializarse la sustitución con todas las garantías para continuar con la labor.

Es de recordar que Circasia es el cuarto municipio del Quindío que realiza este proceso y que según la diputada animalista Beatriz Aristizábal solo faltan Quimbaya y Génova para realizar la sustitución de vehículos de tracción animal

Congresistas en el Quindío resaltan que el presupuesto general de la nación será el debate más importante en el marco de la nueva legislatura

En el marco de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso, el representante a la cámara por el partido Cambio Radical, John Edgar Pérez indicó que uno de los debates más relevantes es el relacionado con el presupuesto general de la nación.

Destacó que integra las comisiones económicas y se ha entregado un pre proyecto donde considera es evidente que el presupuesto nuevamente está desfinanciado lo que originará que el gobierno insistirá en una reforma tributaria o una ley de financiamiento.

Aseguró que el presupuesto continúa privilegiando el gasto en funcionamiento por encima de la inversión y esa será la discusión de fondo en medio de los debates que se establecerán en las comisiones.

Indicó que el gobierno nacional debe implementar políticas de austeridad en el gasto de funcionamiento puesto que sigue abriendo consulados y embajadas innecesarias en países donde no existe relación comercial.

Alcaldía de Armenia debe actualizar el proyecto del Complejo Turístico y Cultural La Estación para ajustar recursos y poder materializarlo

El representante a la cámara por el departamento, John Edgar Pérez informó que se requieren cerca de 10 mil millones de pesos para recuperar el sector y destacó la importancia de este tipo de espacios para articular esfuerzos entre las diferentes entidades.

Explicó que una de las tareas que asumió la administración municipal es la relacionada con actualizar el proyecto y los respectivos precios quitando la parte de los parqueaderos subterráneos que era uno de los componentes que establecía.

Destacó que una vez resuelta la situación jurídica con el Instituto Nacional de vías desde la alcaldía han manifestado que podrían aprovechar la tierra que va a quedar de la obra del deprimido para tapar el hueco que se encuentra actualmente allí.

El director de seguimiento regional de la Contraloría General de la República, Giovanni Alejandro Rojas Sánchez reconoció lo fundamental de las mesas para buscar soluciones frente a la obra

Tras el cierre temporal de la morgue en el Quindío, las autoridades anunciaron adecuaciones para superar los problemas sanitarios y garantizar la normal operación

Se llevó a cabo una reunión liderada por la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo con el fin de buscar medidas inmediatas ante la crisis que se vive en el departamento por la suspensión temporal debido a las dificultades en materia de acumulación de cadáveres y el mal manejo de residuos líquidos de la morgue ubicada en el municipio de Calarcá.

El secretario de salud del departamento, Carlos Alberto Gómez dio a conocer que las decisiones buscan el mejoramiento de las condiciones de operación y locativas.

Fue enfático en decir que realizaron una visita a la morgue para conocer de primera mano que intervenciones deben establecerse y explorar una ampliación temporal para adecuar una nueva cava que aumente la capacidad operativa.

Aclaró que estaban a la espera de tomar las decisiones y con cronograma en específico para finalmente determinar si levantan o continúan con la medida de suspensión temporal.

Destacó que no hay necesidad de trasladar los cuerpos a Pereira ya que esa era una medida de última instancia y era una solicitud que había planteado Medicina Legal.

Contraloría informó que debe radicarse el proyecto para la construcción de la nueva escuela que permita la demolición de la actual y avanzar con la obra de la doble calzada Armenia- Calarcá

En su visita al Quindío, el director de seguimiento regional de la Contraloría General de la República, Giovanni Alejandro Rojas Sánchez se refirió al proyecto debido a que realizaron un recorrido para evidenciar de primera mano el actual panorama.

Destacó que es una obra que viene avanzando y que se fijaron unos compromisos por parte de los actores institucionales como es radicar en el menor tiempo ante la secretaría de educación departamental el proyecto de la escuela San Rafael ubicada en el sector de La María que debe ser demolida para construir una nueva y así avanzar en la obra.

Manifestó que la escuela será reubicada en un lote contiguo por eso el compromiso asumido es el de después de radicar ante las autoridades educativas con el fin de que den el visto bueno también hacer el proceso en planeación municipal de Calarcá para garantizar la educación de los niños.

En cuanto a la obra física, aunque sostuvo hay avances, dijo que será necesario una ampliación del plazo por parte del ejecutor del recurso público y también es clave buscar los recursos para terminar la doble calzada hasta Calarcá.

Desde la Contraloría advierten que son 1.630 elefantes blancos en el país y mediante la intervención han logrado rescatar 334 obras por 4 billones de pesos

El director de seguimiento regional de la Contraloría General de la República, Giovanni Alejandro Rojas Resaltó que en aproximadamente tres años han logrado rescatar 334 obras de la mano con la comunidad, ejecutores de recursos públicos, alcaldes, gobernadores y contratistas.

Tras diferentes denuncias sobre la incorrecta disposición de residuos sólidos por parte de un establecimiento comercial del centro de Armenia, la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la capital quindiana y la Policía Nacional sancionaron un restaurante.

Según las manifestaciones de los ciudadanos, en este lugar se le indicaba a una persona, que llevara hasta los soterrados de Empresas Públicas de Armenia, ubicados en las inmediaciones del Centro Administrativo Municipal -CAM, los residuos sólidos orgánicos.

Ante esta presunta situación, los ciudadanos tomaron fotografías y videos de lo sucedido y denunciaron ante las autoridades durante las horas de la tarde de este jueves 17 de julio del 2025.

Los funcionarios se dieron a la tarea de realizar las diferentes acciones de corroboración de la información y, tras verificaciones, llevaron a cabo la sanción.

La administración municipal, a través de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia informó a la opinión pública que, tras la reunión sostenida con la comunidad educativa de la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo, la cual contó con el acompañamiento del Suteq y la Defensoría del Pueblo, se dio claridad a las situaciones que motivaron la jornada desarrollada el pasado 17 de julio:

Como resultado del diálogo, se establecieron los siguientes acuerdos y precisiones: Continuidad en los procesos académicos y administrativos, lo cual garantiza fortalecer el nivel educativo de la institución, además La comunidad educativa acoge la designación de Milton Nicolás Palacios como nuevo rector en propiedad de la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo.

Desde la secretaria de educación informó que ya se encuentra en trámite la solución para las mejoras en infraestructura de la IE Nacional con el contratista que tiene asignado el Fondo Financiero de Infraestructura Educativa FFIE.

Se priorizará la dotación tecnológica de las aulas SITE para todos los niveles educativos en las dos sedes de la IE, garantizando mejores herramientas pedagógicas y ambientes estudiantiles conforme al proyecto ejecutado por la Administración Municipal.

El departamento del Quindío cuenta con un convenio que garantizará la atención veterinaria básica y especializada a animales en condición de vulnerabilidad con la clínica veterinaria de la Universidad Alexander von Humboldt, que beneficiará a los 12 municipios del departamento.

El convenio ya empezó a operar con la atención del primer caso: una felina afectada por la emergencia registrada en el corregimiento de Quebrada Negra, en el municipio de Calarcá. El animal fue remitido bajo el procedimiento establecido y actualmente se encuentra bajo observación y tratamiento, tras presentar quemaduras de segundo grado.

Armenia generó 9.500 empleos en el trimestre; administración busca fortalecer el bienestar de los ciudadanos

Según el Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda La población total aumentó en 3.781 personas, mientras que la población en edad de trabajar creció en 3.375. La fuerza de trabajo se expandió en 6.475 personas, y el número de desocupados cayó en 1.898, lo que indica una mayor participación laboral y una reducción efectiva del desempleo.

No obstante, la dinámica por tipo de ocupación muestra que el empleo generado fue mayoritariamente independiente: mientras 889 personas ingresaron como empleados asalariados, 5.136 lo hicieron como trabajadores por cuenta propia, lo que plantea desafíos en términos de calidad y estabilidad del empleo en la ciudad.

En deportes, El Ciclista quindiano Diego Pescador del equipo Movistar Team participara hoy lunes 21 de julio de la segunda edición de la Clásica Terres de l’Ebre en Cataluña en España que hace parte del calendario UCI World Tour, la competencia se podrá ver en vivo en Colombia por el canal Claro Sports desde las 9 de la mañana.

De otro lado, A las 8:30 de la mañana en el auditorio del CAM en Armenia será el lanzamiento oficial de los equipos de Caciques del Quindío, que este año jugarán en la Liga Profesional BetPlay de Fútbol de Salón y que jugarán en el coliseo del café.

El debut oficial de ambos equipos en el Coliseo del Café será el sábado 26 de julio: primero se enfrentarán Caciques del Quindío B vs. Dosquebradas Belcor (6:30 p.m.), y luego Caciques del Quindío A vs. P y Z (8:30 p.m.). Este día marcará el arranque de la competencia local, con el apoyo de Imdera.

Y Finalmente, el Deportes Quindío sigue sin ganar en el Torneo Dimayor de la B, luego de empatar en el estadio Centenario de Armenia contra Boca Juniors de Cali 2 a 2.