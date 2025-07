Productores del departamento de Boyacá participan en Encuentro Nacional Papero

Tunja

En el municipio de Villa Pinzón, Cundinamarca se reunirán este lunes 21 de julio productores de al menos 8 departamentos para denunciar la crisis que vive el sector. El alcalde de Siachoque, quien además fue el director de Dignidad Papera, Plinio Hernández aseguró que los cultivadores de este alimento necesitan la ayuda del Gobierno.

“Se convocó este encuentro debido a los bajos precios de la papa, pues la gente está indignada porque prácticamente a un campesino no le están pagando ni siquiera los costos por sacar la papa”.

Recordó que asistirán productores de todo el país.

“Hoy en esa asamblea está convocado el gremio papero nacional, donde van a participar 8 departamentos del país que son productores de papa cada uno con sus representantes y la idea es presentar un pliego de peticiones al gobierno nacional para que de una vez por todas podamos solucionar ese problema que siempre han tenido. los campesinos que tienen esa actividad económica tan importante que es la paga”.

Aseguró el alcalde de Siachoque que esperan que esta vez si sean escuchados por el Gobierno.

“Hemos invitado al gobierno nacional, a la ministra de Agricultura que ojalá, haga presencia el día de hoy. La idea es, ponernos de acuerdo, pues la verdad no podemos dejar a los campesinos solos. Yo soy alcalde municipal de Siachoque que es el primer productor de papa, a mí me preocupa que la gente no tenga ni para el sustento, la gente es laboriosa, trabajadora y cuando uno se da cuenta que todo lo que hace en 6 meses no vale la pena, me preocupa bastante”.

Dijo que no harán protestas, ni bloqueos, pero esperan que el Gobierno los escuche.

“Vamos a hacer esa reunión pacífica, la idea es que no vamos a bloquear, la idea es sentar al gobierno con nosotros para tratar de solucionar el problema de la mejor manera posible, porque la verdad da tristeza, es muy barato lo que les pagan y hay que mirar qué políticas podemos hacer porque en el caso del comercio a veces le pagan a un campesino un bultico de papa que no alcanza los $30.000 y cuando uno va a los supermercados grandes en Tunja, están cobrando el kilo a $9.000”, se quejó.

Boyacá es el segundo mayor productor de papa en el país, con alrededor de 35.000 hectáreas sembradas y más de 30.000 familias que dependen de este cultivo y que están trabajando a pérdida. Ellos al igual que los arroceros piden apoyo del Gobierno.