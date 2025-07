El recurso de súplica del alcalde de Tunja y la solicitud de los demandantes al Consejo de Estado

Tunja

A unas horas de que la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya, falle en segunda instancia la nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, el mismo alcalde interpuso un recurso de súplica que algunos califican como una maniobra dilatoria del proceso que arrancó en diciembre del 2023.

El alcalde interpuso el recurso de súplica con el cual aspira tumbar el auto del 9 de julio de 2025, proferido por la Magistrada Ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se rechazó la solicitud de decreto de pruebas de oficio. Aseguró que, “estas pruebas son, necesarias, conducentes y pertinentes con las cuales pretende demostrar que el contrato objeto del proceso no generaba inhabilidad alguna, al corresponder a una relación de carácter académico y no a una intervención administrativa, ni política, ni proselitista”.

El alcalde, además, pide que se le autorice intervenir directamente en el proceso y alega limitaciones de su abogado.

“Mi apoderado ha manifestado sentirse limitado en sus garantías profesionales y jurídicamente expuesto, ante posibles consecuencias disciplinarias derivadas del cumplimiento estricto de su deber de defensa”.

Eso sí, de antemano hizo referencia para que la magistrada le tenga paciencia pues no es abogado y no conoce a profundidad el procedimiento.

“Como ciudadano no abogado, no conozco a profundidad los tecnicismos del proceso, pero comprendo que el sistema jurídico colombiano protege el fondo sobre la forma, y confío en que esta Honorable Corporación obrará en estricto respeto de los principios de prevalencia del derecho sustancial, pro homine y pro electoratem, permitiendo así una decisión equilibrada, fundada en la verdad material y en el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos que me eligieron”.

Ante este recurso “in extrimis”, el abogado Marco Antonio Palma también le hizo algunas solicitudes a la magistrada ponente Gloria María Gómez Montoya.

Pidió que rechace el memorial del alcalde Krasnov por ser extemporáneo, presentado fuera de los términos procesales establecidos, sin que medie justificación legal o causal objetiva, constituyen una actuación dilatoria, contraria al principio de celeridad que rige los procesos de nulidad electoral, vulnera el debido proceso y afecta el desarrollo normal de la instancia judicial y en consecuencia le solicita que, “no se interrumpan los términos procesales señalados para el día 17 de julio del año en curso para dictar sentencia en segunda instancia”.

El abogado de la parte demandante así mismo le pide al Consejo de Estado que, “se compulsen copias ante la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, y Comisión Nacional de Disciplina Judicial por posible falta disciplinaria gravísima, al utilizar el proceso judicial como medio para obstruir la justicia, actuación de mala fe o temeraria, que podría configurar fraude procesal, falta disciplinaria gravísima, como quiera, que constituye falta contra la recta y leal actuación profesional presentar escritos o recursos manifiestamente improcedentes o extemporáneos con el fin de entorpecer el proceso”.

Lo cierto es que en Tunja hay expectativa por lo que pueda pasar este jueves 17 de julio cuando se conozca el fallo en segunda instancia de la nulidad electoral contra el alcalde, Mikhail Krasnov.