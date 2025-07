EE.UU. cobrará a viajeros extranjeros Formulario I-94 de Entrada y Salida al país, ¿cuánto costará?

Recientemente el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley del presidente Donald Trump, el conocido Big Beautiful Bill, luego de que conociera el documento completo resaltó varios impuestos a los viajeros extranjeros que podrían afectar el turismo en el país a puertas del Mundial de la FIFA 2026.

Además de la nueva “tarifa de integridad” de $250 dólares para las visas B1/B2 para negocios, turismo, tratamiento médico y visas de visitante, así como para las visas F-1, F2 y otras visas de estudiante, incluidas las visas de tránsito. El proyecto de ley incluye también una tarifa adicional de $24 dólares al Formulario I-94 de Registro de Llegada/Salida para los extranjeros que lo soliciten.

Es decir, que a partir de 2026 se aplicarán dos tarifas adicionales a los inmigrantes: la Tarifa de Integridad de la Visa y la tarifa del Formulario I-94 de Registro de Llegada/Salida. Ambas deberán pagarse junto con la tarifa de procesamiento de la visa, lo que sumará el costo total.

Todos los visitantes requieren el Formulario I-94, con excepción de los ciudadanos estadounidenses, los extranjeros residentes que regresan, los ciudadanos no estadounidenses con visas de inmigrante, los titulares de la Tarjeta Verde y la mayoría de los ciudadanos canadienses de visita o en tránsito.

Estados Unidos exige visa para viajar desde la mayoría de los países, pero hay una excepción para los países que participan en el Programa de Exención de Visa que solo incluye a 42 países del mundo, considerados los países desarrollados.

Caso Colombia

Actualmente para los colombianos, tramitar la visa de los Estados Unidos tiene un costo de $180 dólares, es decir, unos $756.000 pesos.

El nuevo impuesto adicional de la “tarifa de Integridad” de $250 dólares, alrededor de $1.000.000 de pesos, para los colombianos, más los $24 dólares del formulario I-94, aproximadamente $100.800 pesos, aplicar a la visa estadounidenses terminará costando un total de $1.856.800 pesos a partir de 2026.

El costo podría variar según la tasa de cambio representativa y se espera que aumente los próximos años según los datos del Índice de Precios al Consumidor IPC de Estados Unidos.

¿Posible desembolso?

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, “podrá reembolsar a un extranjero la tarifa requerida, si dicho extranjero demuestra que cumplió con todas las condiciones de la visa de no inmigrante”.

Las condiciones enumeradas incluyen no aceptar empleo mientras se encuentre en Estados Unidos y no extender la estadía. Sin embargo, el texto del proyecto de ley no especifica cómo podría ser el proceso de reembolso para un turista que desee reclamar la tarifa de $250 dólares.