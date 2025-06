Visas Estados Unidos: Embajada anunció requisito que se deberá tener en cuenta en formulario DS-160

Este miércoles 18 de junio la Embajada de los Estados Unidos en Colombia reiteró que en los próximos días se implementará un cambio que afectará a los ciudadanos que están considerando solicitar una visa para viajar a ese país. Esta modificación comenzará a ser tenida en cuenta desde el próximo primero de julio.

De manera concreta, se trata del código de barras del formulario que diligencian los ciudadanos al momento de solicitar la visa. De este dependerá que los interesados en el permiso puedan realizar la entrevista.

Así lo indica la Embajada de los Estados Unidos: “A partir del 1 de julio de 2025 el código de barras de tu formulario DS-160 debe coincidir con el código que utilizas para programar la cita y para pagar en la página del servicio de solicitud de visas.”

Igualmente, un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos explicó que si los números no coinciden, las citas programadas para las entrevistas del permiso migratorio pueden ser canceladas. “Atención solicitante de visa, evita que tu cita sea cancelada. Comprueba que el número de código de barras de tu formulario DS-160 sea el mismo que utilizas para programar las citas y pagar en la página del centro de atención al solicitante CAS.”

En ese sentido, desde la Embajada de los Estados Unidos señalan que los ciudadanos deben asegurarse de que el código sea el correcto, de no ser así tendrán que modificarlo en su solicitud. “Si ingresaste un número de confirmación de un formulario del formulario DS- 160 antiguo, incompleto, incorrecto o que no coincide con el formulario de solicitud de visa que vas a presentar en tu entrevista, debes actualizarlo al menos dos días hábiles antes de la fecha de tu cita en el CAS, sin cancelar la cita existente siguiendo los pasos.

Ahora bien, en caso de haber cometido el error de introducir un código que no es, y no entender cómo resolver este problema, los ciudadanos tendrán la opción de comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos para obtener ayuda. “Si no puedes cambiar el número de código de barras en tu perfil, ponte en contacto con nosotros. Si no utilizas el número de código de barras correcto, tendrás que reprogramar tu cita y tu solicitud podría retrasarse.”

Finalmente, es necesario tener en cuenta el tiempo límite para actualizar el código, ya que de no hacerlo se tendrá que pagar por una nueva solicitud. “Los solicitantes cuyas tasas de solicitud hayan expirado (es decir, aquellas pagadas hace más de 365 días) y que no hayan actualizado su código de barras al menos dos días laborables antes de su cita deberán pagar de nuevo la tasa de solicitud.”

Pasos para modificar el código del formulario DS- 160: