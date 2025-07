Alberto Gamero reveló por qué pidió un precontrato para firmar por el Deportivo Cali

Alberto Gamero se convirtió en entrenador del Deportivo Cali y ya tuvo su debut, aunque no muy satisfactorio, ya que acabó con derrota por 0-2 ante Junior, sufriendo además la expulsión de Fabián Castillo.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico samario aclaró muchas dudas que dejó su vinculación con el conjunto Azucarero, teniendo en cuenta los inconvenientes económicos que ha vivido en los últimos años y que han llevado, en gran medida, a que esté en una zona comprometedora en la tabla del descenso. Del mismo modo, se refirió a la conformación de la plantilla, para qué está este nuevo Cali, entre otras cosas.

¿Por qué eligió al Deportivo Cali?

Gamero manifestó que hubo muchos aspectos positivos los que lo llevaron a firmar por el cuadro vallecaucano. Resaltó la importancia de contar con una sede deportiva, un estadio propio, la grandeza del club y la plantilla que se ha conformado.

“Hay muchos puntos. Primero me llevó que todos conocemos, Cali es una institución grande y que si bien es cierto está pasando por un momento duro, yo siempre he pensado que los momentos duros no son para toda la vida, tiene que pasar y aspiramos a eso. Otro fue que don Humberto (Arias, presidente) ha querido meterle el frente a esto y quiere sacar la institución adelante y tuve conversaciones con él donde le pedí cosas y se están haciendo”, aseguró.

“Me sedujo el Deportivo Cali, tiene muchas cosas buenas. Fui al estadio y eso me impactó. Ahora que jugamos, la sede me impacta, ir y hacer entrenamiento a doble jornada, ahí descansamos, almorzamos. Eso me sedujo”, añadió.

Respecto a los jugadores, también manifestó: “Cuando vine, encontré una serie de jugadores que me dijeron que ‘me quedé porque usted venía’ o los que han venido me han dicho ‘profe, vengo porque usted está aquí’. Nos pueden ayudar a sacar la institución adelante, porque se lo merecen, se van solucionando cosas y seguro que esto va a cambiar”.

¿Por qué firmó un precontrato?

“Porque había puesto muchos puntos y quería ver si se podía mejorar. Vine a Cali, hablé y me reuní. Había unos puntos que quizá favorecen en un proyecto de estos. Las cosas que hemos hablado han cambiado, han mejorado cosas y yo quería ver si se podían mejorar. Hay algo que quizá favorece un proyecto, como tener una buena sede, eso me ilusionó y es el punto primordial para decirle sí a un proyecto de estos. Las cosas que hemos hablado han cambiado, han mejorado cosas y yo quería ver muchos puntos. Porque yo les dije ‘si esto se puede mejorar o arreglar, yo me quedo’ y he visto que ha mejorado, hay puntos claves con los nuevos inversores. Esperamos que vaya cambiando y por eso decido en definitiva quedarme en la institución”.

¿Para qué está este Deportivo Cali?

“Este equipo está para pelear los cuadrangulares. Los reuní a todos y les dije, mirémonos las caras, este equipo tiene que pelear. Cuando hice el proceso con Millonarios iba firmando año a por año porque confiaba que las cosas iban bien. Yo no llamo a esto un proceso, esto es un reto muy bonito. Hoy el único equipo o técnico que no tiene problemas es Bava, porque quedó campeón en Santa Fe, de resto todos tenemos problemas y estamos obligados a salir campeones”.

¿Qué posiciones hacen falta por reforzar?

“Estamos a la espera de un arquero y de otro delantero de manera urgente, eso nos falta. Uno abre la puerta por si llega otro jugador, pero urgente un arquero que venga a competir con Alejandro (Rodríguez) y un delantero que venga a competir con Avilés (Hurtado) si lo usamos ahí, y los demás delanteros”.

Plantilla experimentada

“La idea es jugar 20 partidos para meternos entre los 4 y jugar 6 partidos más y si hacemos las cosas bien, jugar 28 partidos en 6 meses. Va a haber mucha recuperación y hemos traído jugadores de experiencia que van a soportar, pero también tenemos una camada en las divisiones inferiores muy importantes y unos que ya conozco están en el sub-20 muy interesantes. Tengo un grupo accesible, completo en muchas posiciones. Tenemos un grupo bueno. La idea es tener recambio y no sufrir como otros equipos por no tener recambio”.

¿América, Junior o Tolima lo contactaron?

“Cuando vine al Deportivo Cali, estaba Polilla en el América. Yo, mientras un equipo tenga técnico, no hablo con ningún directivo de una posible llegada y eso lo pueden decir dos o tres directivos. En ningún momento tuve conversación con alguna persona del América. Ellos tenían sus técnicos. Cuando acepté al Deportivo Cali, salieron esos técnicos. Si no hubiera aceptado al Cali, hubieran hablado conmigo. Pero yo no tuve ninguna conversación”.

Juan Carlos Pereira

“A mí me gusta Pereria, es un jugador que me ha gustado. No se pudo, él tiene contrato con Millonarios y no podía salir, ya tenemos a cuatro mediocentros, ya está copada esa mitad de la cancha”.

Escuche la entrevista completa: