¿Deportivo Cali pedirá los puntos tras derrota contra Junior? Dimayor se pronunció con contundencia

La era de Alberto Gamero en el Deportivo Cali inició con derrota por 0-2 ante Junior de Barranquilla. El conjunto Azucarero sufrió muy temprano la expulsión de Fabián Cantillo y fue un condicionante, aunque en el cuadro Tiburón se vio un buen despliegue de fútbol de la mano del entrenador Alfredo Arias.

El triunfo del cuadro barranquillero lo consumaron los delanteros Guillermo Paiva, con su anotación al minuto 34′ y en el segundo tiempo el que marcó fue el uruguayo Steven Rodríguez.

¿Por qué Cali habría demandado y pedido los puntos?

Durante la tarde de este lunes 14 de julio surgió una versión que señalaba que el conjunto vallecaucano había demandado el partido contra Junior, debido a que el Tiburón tuvo en su banco de suplentes a 8 jugadores y solo uno de ellos era sub-20. América, en su juego contra Llaneros, también utilizó 9 suplentes y uno solo era sub-20.

Vale la pena mencionar que, para el presente torneo de las competencias Dimayor, se decidió pasar de 7 a 9 jugadores disponibles en el banquillo, con la posibilidad de que esos otros dos jugadores fueran sub-20. Esta, junto a otras medidas, se tomaron buscando mejorar el tiempo efectivo de juego y mejorar el espectáculo.

¿Qué dijo Dimayor ante la supuesta demanda del Cali?

Desde el programa de La Gran Jugada, de Radio Nacional de RTVC, le consultaron al presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, sobre si tenía futuro la demanda, a lo que respondió tajantemente que no. Del mismo modo, aclaró la medida, asegurando que los dos jugadores sub-20 no son obligatorios, ya que puede ser 1 o 2, desde que no se excedan los 9 futbolistas en el banquillo.

“Es voluntario, no obligatoria y se puede llevar 1 o máximo 2 (jugadores), sin exceder 9 jugadores en la banca. No procede ningún recurso legal”, fue la respuesta del presidente de la Dimayor.

Otras medidas en pro de mejorar el espectáculo

La Dimayor anunció previamente que, además de la inclusión de jugadores sub-20 en el banquillo, para promover el debut y la participación de jóvenes jugadores, hubo otras medidas, entre las que destacan:

