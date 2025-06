Presidente del Deportivo Cali: “Alberto Gamero está llegando a la mejor institución del país”

Deportivo Cali sorprendió con el anuncio de Alberto Gamero como su nuevo entrenador. El conjunto Azucarero busca cambiar la cara deportiva de los últimos años, en los que no se ha logrado la clasificación a cuadrangulares y el reto de salir de la zona de descenso es una bandera para alejarse de esa preocupación.

Gamero llegó durante la mañana del martes 17 de junio a Cali para dialogar sobre su vinculación. Horas más tarde, se anunció el principio de acuerdo y luego el trato absoluto para que el samario vuelva a los banquillos, tras un semestre de descanso, luego de estar casi cinco años con Millonarios.

Humberto Arias confía en el proyecto Alberto Gamero

En diálogo con los medios oficiales del Deportivo Cali, el presidente, Humberto Arias, se refirió a la llegada del entrenador. Destacó el hecho de que siempre ha sido objetivo y le dio valor a que haya aceptado hacerse cargo, aun sabiendo las condiciones en las que está la institución.

“Siempre Gamero sonó para llegar al Deportivo Cali. Es un técnico importante, que siempre nos ha gustado. Lastimosamente en las otras ocasiones se encontraba trabajando y llegó el momento en el que él aceptó, sabiendo la situación del club, lo cual es ponderable. Prefirió venir acá a comenzar un proceso, es un proyecto en el que estamos en una transición con aristas, y la situación actual, y aun así quiso venir y está contento de hacerlo”, dijo.

“Está llegando a la mejor institución del país, la gente tiene que ser consciente que iniciamos un proceso con muchos jugadores jóvenes, tenemos que ser disciplinados con el presupuesto y le apuntamos a jugadores jóvenes que nos puedan dar alegrías”, añadió.

El cambio a sociedad anónima

“El proceso va bien, pasamos la revisión en las listas de todos los asociados, se aprobaron los estatutos de la sociedad anónima, se radicó en el Ministerio y estamos esperando el visto bueno”.

Las deudas en salarios de la nómina

“El panorama es que la situación económica es difícil, por eso se decidió el ingreso de un inversionista y la conversión a sociedad anónima, porque el modelo que teníamos no es viable y esto nos ha llevado a atrasarnos en quincenas. La gente está muy comprometida y en lo personal me afecta mucho no estar al día, pero el fútbol depende de la venta de jugadores y este año no hemos vendido ninguno y eso nos afecta”.

La llegada del nuevo inversionista

“Inversión... han llegado alrededor de 50 propuestas, unas y han pasado, hay ofertas no vinculantes. Se cambió de firma. Estamos generando vehículos para que los inversionistas tengan las garantías. Deportivo Cali va a salir de esta situación, uno se angustia porque uno quiere ir a una velocidad, pero las cosas van a la velocidad que se puede”.