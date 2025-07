María Claudia Tarazona reveló los momentos más críticos tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe habló por primera vez en entrevista tras el atentado que sufrió su esposo el pasado 7 de junio.

En el relato emitido por el programa ‘Los informantes´ María Claudia, hace un recuento de los momentos que vivió mientras Miguel era trasladado desde la localidad en la que ocurrió el atentado, hacia la Fundación Santa Fe.

“Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. Con la cabeza de Miguel acá, el neurocirujano le iba teniendo el cuello ya ayudándolo a sostener y yo le iba diciendo a Miguel, no te mueras, no te mueras, tenemos que llegar”, dijo María Claudia.

Los médicos tras la primera intervención al senador, notifican a su esposa que Miguel sobrevivió a la operación, sin embargo, horas después le dijeron que tenía muerte cerebral.

“En algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron, Miguel entró en muerte cerebral, entonces yo dije ¿qué significa eso? Y me volteé y mire a otro médico, y le dije: ¿se va a morir? y me dijeron, es cuestión de horas", explicó.

No había esperanza hasta que ocurrió un milagro

Según describe, al contarle a sus hijos la condición de Miguel y llegar con mensajes de despedida en audio a la Fundación, el parte médico del senador había cambiado.

“Me devolví para la clínica y cuando llegué, me dice el doctor Hakim, es otro paciente, otro cerebro y Miguel se está recuperando.”

Miguel ya cumple un mes y siete días en la unidad de cuidados intensivos, y María Claudia no pierde la fe en que su esposo se va a recuperar, pero vive con incertidumbre y prefiere no preguntarse cuál será la condición en la que quede el senador.

“Ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana, ni siquiera el día a día, la hora a hora. Esto cambia tan rápido y es tan difícil que yo ni siquiera pregunto qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo entro, veo a Miguel con vida, su cuerpo caliente, su corazón latiendo, su respiración, le digo gracias amor lindo por un día más de tu vida al lado mío.”

Contó además que prefiere, al estar con Miguel en la UCI, no tocar el tema de la muerte de su abuela Nidia Quintero, ya que él está batallando su propia lucha y ha enfrentado momentos críticos, y llegará el tiempo indicado para decirle que ella, ya no los acompaña.

La noche antes del atentado contra Miguel Uribe

La noche del 6 de junio, María Claudia cuenta que compartieron con amigos hasta la madrugada y se olvidaron por unas horas de la política y del mundo.

“Esa noche algo pasó, algo pasó maravilloso y Miguel no habló de política, no habló de nada, se relajó, hablamos de mil historias, nos reímos y yo le dije a Miguel, bueno ya son las once y media, nos vamos. Y yo me fui a hacer algo, cuando volví Miguel estaba cantando, a Miguel le encanta cantar, y esa noche cantamos, bailamos, se nos desapareció el mundo entero, bailamos los dos, el uno pegado al otro toda la noche, yo le decía a Miguel te amo y me decía yo te amo, tú eres mi vida entera y se nos desaparecieron los amigos, todos, estábamos él y yo, yo solo me acuerdo de él y yo, no sé ni la gente alrededor que hacía, ni si nos veía, llegamos a la casa a las 3 y media de la mañana.”