Un mes del atentado a Miguel Uribe Turbay: capturas, hipótesis y lo que se sabe de los determinadores

La captura de Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, fue un paso clave que puede ayudar a las autoridades colombianas a dar con quienes ordenaron atentar contra la vida de Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.

Alias ‘El Costeño’ fue el encargado de contratar a todas las personas hasta ahora capturadas: a alias ‘Tianz’, menor de 15 años que disparó - a alias ‘Andrea’ la joven que entregó el arma de fuego tipo pistola Glok de 9mm comprada en Arizona, EEUU - y a los conductores conocidos con los alias de ‘Veneco’ y ‘El hermano’, quienes participaron el la logística del ataque criminal y la posterior, planeación de la fuga.

¿Quien lo contrato a él?: es la pregunta que, con su captura, busca responder la Fiscalía General de la Nación.

Todos ellos permanecen recluidos en las celdas del bunker, tras ser imputados por varias conductas delictivas, entre ellas: tentativa de homicidio y uso de menores para la comisión de delitos.

Fueron los cinco autores materiales del atentado y figuran en el organigrama criminal revelado por la Policía Nacional.

Un informante cercano a “El Costeño” habló con el diario El Tiempo, sobre como actuó este criminal después del atentado: “Elder silenció todas sus comunicaciones para que no lo localizaran. Dejó de llamar a la familia. Solo tenía línea directa con la niña que estaba con él al momento de la captura".

También, mencionó a un hombre conocido como “Joan”, quién se habría convertido en la sombra de “El Costeño” mientras permanecía escondido de las autoridades, y que, según dijo, estaba con él poco antes de que fuera capturado por agentes de la Policía en una casa del barrio El Muelle, en Engativá el pasado sábado 5 de julio.

¿Autores intelectuales? disidencias de la Farc toman fuerza en la investigación

El General Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, en entrevista con 6AM de Caracol Radio, señaló que cobra cada vez más fuerza la hipótesis de la participación de disidencias lideradas por ‘Iván Márquez’ en el atentado contra el senador del Centro Democrático.

“Esa hipótesis (sobre la participación de las disidencias lideradas por ‘Iván Márquez’) no la vamos a subestimar, por el contrario,sigue tomando fuerza para determinar y llegar hasta los intelectualesy ahí vamos por una línea de investigación muy importante. Seguimos avanzando y recolectando más elementos, digamos, para llegar rápidamente a los determinadores porque como lo he dicho, no vamos a descansar hasta tanto no llegar a ubicar a esas personas", dijo Triana.

La hipótesis: “Motivaciones políticas”

Para la Fiscalía General de la Nación el atentado contra la vida de Miguel Uribe Turbay, “se produce por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”.

Así lo advirtió la Fiscal 100 especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, que lleva el caso.

"Yes en el marco de esta campaña política que se produce el atentado, siendo él senador, una persona públicamente expuesta que había informado a la UNP en varias ocasiones la situación de riesgo en que se encontraba por sus posturas contrarias a las políticas del Gobierno Nacional y pertenecer a un partido que se declaró en oposición,sin que haya evidencia alguna de que él tuviera amenazas o riesgo por situaciones personales, familiares, económicas o de otra índole que hubieran motivado la tentativa de homicidio”.

El estudio de la pistola Glock que fue modificada para disparar en ráfaga, sigue siendo foco para los investigadores

Para los investigadores, la procedencia del arma usada el intento de asesinato no dejar de un foco importante de investigación. La pistola glok de 9 milímetros, adquirida en Arizona, Estados Unidos, sigue bajo estudio. Determinar si fue usada en otros hechos criminales, ayudaría a determinar si algún grupo ilegal estaría implicado en el ataque.

El informe de balística reveló que fue modificada para que disparara en ráfaga. En la escena del ataque sicarial los peritos recolectaron 12 vainillas, correspondientes al menos dos armas diferentes. 6 de los casquillos habrían salido de la pistola Glock. Las vainillas estaban recubiertas de bronce y latón, lo que indicaría que querían causar más daño al político.