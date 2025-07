Ordenanza de la tasa de seguridad tendrá que volver a tramitarse en la Asamblea de Santander

Bucaramanga

Luego de que el Tribunal Administrativo de Santander suspendiera el cobro de la tasa para la seguridad y convivencia, que se iba a efectuar junto al recibo de la luz, la Asamblea Departamental había presentado una solicitud de nulidad, pero esta fue negada.

De acuerdo a lo informado por el diputado Hugo Cardozo, la ordenanza tendría que tener trámite nuevamente en la duma departamental.

“El tribunal no lo tumbó, el tribunal lo suspendió. Entonces en esa suspensión nos pudimos dar cuenta de un error que además no es de fondo sino de forma y que estamos mirando con el equipo jurídico cómo podemos nosotros volver a presentar la ordenanza y ese error que el juez o el magistrado nos muestra, pues corregirlo porque es definitivamente de forma”, comentó.

¿Se presentará de nuevo en la asamblea el proyecto?

Teniendo en cuenta el proceso que se adelanta con este proyecto con el que, desde la Gobernación de Santander, esperan conseguir recursos para invertir en la seguridad del departamento, en la Asamblea sí contemplan volver a tramitar esta tasa.

Podría interesarle: Hospital internacional de Colombia realiza en Santander la primera cirugía para tratar la depresión

“Lo más probable es que sí, que tenga que volver a la Asamblea del departamento y nosotros presentar ya con ese pequeño error subsanado, que era un error que cuando nosotros pedimos en el estudio que se incluyera también el estrato 4, había que modificar un tema del confit que supuestamente no se modificó entonces eso es lo que tenemos que hacer. A los que están diciendo que eso se cayó que porque no era legal o inconstitucional eso es mentira es un error de forma y no de fondo. Además que necesitamos de esta tasa, de que todos colaboremos para que no solamente la seguridad del área metropolitana se vea respaldada sino la de todo el departamento“, agregó el diputado Hugo Cardozo.

El cobro de esta tasa estaba previsto para que arrancara a hacerse desde el primero de septiembre y se haría con el recibo de la luz para los estratos 4,5 y 6 y a los establecimientos comerciales.