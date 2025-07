Es definitivo: estudiantes del Dámaso Zapata sede C en Bucaramanga tendrán que ser trasladados

Bucaramanga

Los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata sede C, anteriormente conocida como Escuela María Cano, ubicada en el barrio Villa Helena, al norte de Bucaramanga; no volverán a las aulas de clases de esta sede luego de que ratificaran la medida cautelar que les obliga a no usar las instalaciones por encontrase en riesgo la infraestructura física del claustro educativo.

Diego Fernando Mota, rector de la institución educativa y quien hizo parte de la reunión y mesa técnica que se realizó en las últimas horas donde se confirmó esta medida, detalló las razones de esta decisión que impacta a más de 350 estudiantes y sus familias.

“La sede C ha sido de alguna forma objeto de intervención por parte de la Alcaldía para poder garantizar lo que es un fallo judicial de medida cautelar mediante dos acciones populares que se instauraron desde el año pasado. En el orden del problema de fondo hemos estado haciendo acompañamiento a una serie de mesas técnicas citadas por la personería de Bucaramanga, mediante las cuales se han tratado de vincular lo que es la iglesia que es la propietaria del predio y la alcaldía a través de la secretaría de educación e infraestructura y del espacio público, quienes pues han logrado ya una serie de acercamientos para, resolver la titularidad del predio que es un problema técnico y que pase ojalá en la brevedad a manos del municipio. Luego en paralelo las etapas del desarrollo del proyecto de mitigación de riesgos que vendría como respuesta a lo que es el fallo judicial”, aseguró el rector.

¿Qué va a suceder con los estudiantes?

Teniendo en cuenta que se confirma el desalojo de esta sede C de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, el rector confirmó que los estudiantes serán traslados a la sede principal y que, desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga, garantizarán el transporte de los estudiantes como medida de contingencia.

“Luego de estas vacaciones escolares de mitad de año se plantea una situación en contingencia presencial en la sede principal, en el edificio oriental y donde la alcaldía va a garantizar el transporte escolar y la alimentación escolar en distintos horarios con supervisión, con mecanismos que garanticen la seguridad del transporte de los estudiantes recogiéndolos en las adyacencias del barrio Villa Helena donde está el colegio, para que desde allí se lleven a la sede A y finalizada la jornada pues se devuelvan hacia el barrio, donde son todos los estudiantes matriculados en dicha sede”, comentó Diego Mota rector del Dámaso Zapata señaló.

Ahora, lo que esperan tanto del Dámaso Zapata, como los padres de familia y la comunidad de Villa Helena norte donde esta institución ha funcionado por más de 30 años, es que se agilice la intervención para restablecer su uso.

María del Rosario Torres, secretaria de Infraestructura municipal, informó que ya se adelanta el proceso con la Arquidiócesis de Bucaramanga a quienes pertenece el predio de este centro educativo, el cual buscan que pase a pertenecer al municipio.

Desde la Arquidiócesis de Bucaramanga han dicho que están en total disposición de llegar a los acuerdos correspondientes para que este proceso se lleve a cabo y este colegio continúe funcionando en este sector de la ciudad.

Vea aquí la circular emitida por el Dámaso Zapata: