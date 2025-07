Jorge Bava no se resigna y va por más: “El objetivo es ser campeones nuevamente y ganar la Copa”

Jorge Bava, ténico campeón del fútbol colombiano con Santa Fe, dialogó con El VBar de Caracol Radio. El entrenador habló de la décima estrella conseguida ante el Medellín, de algunos jugadores que le gustan como refuerzos, los que ya se sumaron al plantel y los que podrían abandonar el grupo, entre otras cosas.

¿Qué dijo Jorge Bava?

¿Cuál fue la clave para sacar campeón a Santa Fe en tres meses?

“No hay una receta mágica, simplemente tratamos de venir, de adaptarnos, de sacar lo mejor de cada jugador y lo mejor colectivamente para poder competir, y llegar fuertes a los cuadrangulares”.

¿Cómo manejó las críticas?

“Uno cuando elige esta profesión sabe que está expuesto a eso. En los momentos malos, al principio de nuestra etapa, tratamos de hacerles ver que el objetivo era salir campeón, que eso no hacía mella y que estábamos a tiempo para todo. Después el equipo se acomodó, logró entrar a los cuadrangulares y nos cogió en buena forma”.

¿Qué tanto del título es de Peirano?

“Mucho, lo vivimos en el área técnica en tres. ‘Pei’ fue el que armó el plantel; después Pacho asumió interinamente, hizo una cantidad de puntos impresionantes que nos sirvieron de colchón, fueron gran parte de todo esto”.

¿Siempre mantuvo su idea?

“Más allá de que uno tampoco quería implementar la idea 100 por 100, sería un error mío, traté de ser paulatino en eso y sobre todo de observar, en los momentos buenos y malos. Cuando no se daban los resultados había cosas buenas, con los malos resultados no se ve. El tiempo acomoda todo, pero más allá de todo eso, el grupo fue artífice de eso”.

¿Cómo decidió poner a Daniel Torres entre los centrales para la final?

“Uno está en la obligación de buscar la mejor versión de ellos individual y colectivamente, y no adaptarse a un sistema que cree que puede salir bien. Planteamos el partido con él metido en la línea, ellos juegan con dos delanteros y nos había costado en Bogotá. Eso es lo que tienen los jugadores como Daniel (Torres), que tienen mucha experiencia y nos permiten en un partido ser hibridos”.

¿Por qué no sacó de inmediato a Hugo Rodallega?

“Ya habíamos hablado previo a eso, me dijo que no daba más y yo tenía la decisión, dije que iba a continuar hasta que nos dé algo, son esas cosas que tiene el fútbol. Todos sabemos que él se lesionó en el calentamiento. Ahí tuvimos que cambiar también, el rol que él tenía de presionar con la lesión no lo iba a poder hacer, tratamos de hablar con los compañeros que hicieran ese desgaste y él tenerlo más fresco. Al principio no se notó la lesión, fueron pasando los minutos y no daba más. Yo lo iba a sacar si me hacía un gol o cuando terminara el partido, no iba a salir. La fortuna, el destino, decidimos mantenerlo en cancha y vino la jugada de gol”.

¿Influyó tener tantos líderes?

“Sin duda, no solo la final, sino yo tomar la decisión de venir el campeonato ya iniciado. Estuvieron en las puertas varias veces, las derrotas y las finales perdidas es la experiencia que uno no la ve por la amargura del resultado, pero va fortaleciendo al individuo. Ellos querían tener esa oportunidad que se les había negado en los últimos años y se les veía muy comprometidos”.

¿Por qué fueron tan fuertes de visitantes?

“Fue particular, aparte hay un contraste con lo que todos queremos, que son los puntos de local. Yo no sé si fue de repente el saber que habíamos perdido puntos en casa y teníamos que recuperarnos fuera, pero el equipo se sintió cómodo por fuera y supo manejar los tiempos. Estamos en deuda en lo otro y estamos aputando a eso para el torneo que está venidero. Este título va a ayudar mucho, la gente va a estar más paciente que en el torneo pasado para cuando juguemos en El Campín”.

¿Cuál es el objetivo para este semestre?

“Repetir el título y la Copa, tenemos el aliciente de la Copa Colombia, que sería lindo ganarlo. Tenemos dos objetivos y vamos a ir por ello. Estamos tratando de armar un plantel competitivo, tener dos jugadores por puesto y que compitan”.

Sobre Joaquín Sosa

“Un central zurdo, muy buena talla. A pesar de su corta edad ya tiene mucha experiencia, saliendo de las inferiores de Nacional (Uruguay), nosotros le dimos la oportunidad en Liverpool, le fue bien, lo compra el Bologna, tuvo pocos minutos, lo cedieron a Rusia, luego a la MLS y viene de jugar en la segunda de Italia. Tiene 23 años, pero tiene mucho recorrido para la edad que tiene, con muy buen pase de balón. Es una pieza que se puede acoplar muy bien. Ha jugado de lateral, pero su posición natural es por izquierda”.

Sobre Yairo Moreno y Wbeimar Asprilla

“Estamos más que contentos con Marmo (Andrés Mosquera Marmolejo), pero vemos que necesitaba una competencia cercana, teniendo en cuenta que Jhoyler (Andrades) es joven, no le permitía jugar en su categoría, creemos que para Jhoyler es importante que esté con nosotros todos los días, pero le faltaba competencia, tuvimos fortuna de traer a alguien, con más experiencia y Jhoyler pueda estar con nosotros y jugar con la sub-20 cada fin de semana y compensar la falta de fútbol que no estaba teniendo este semestre. En el caso de Yairo, es un jugador que todos conocen, apuntamos a recuperar un jugador con mucha experiencia, mucha calidad, es un jugador muy valioso para la Liga, pero creemos que va a ponerse bien cuanto antes”.

¿En qué posición va a utilizar a Yairo?

“Él es un jugador muy versatil, puede jugar de lateral, de volante por izquierda o como extremo. Lo podemos utilizar en cualquiera de esas tres posiciones”.

¿Qué le falta por contratar?

“Estamos viendo, lo primero es que se vayan lo menos posible, que es difícil. A raíz de ahí, ver dónde reubicar. A menos a mí no me parece oportuno, tener una contratación tan extenso, queremos tener dos jugadores por puesto y darle oportunidad a los jugadores juveniles”.

¿Se queda Harold Santiago Mosquera?

“Por ahora no hay nada concreto, estamos esperando las incorporaciones. Sí sabía que hay una posibilidad, pero no hay nada definido todavía”.

¿Conoce a Edwin Torres?

“Sí. Tenemos una lista grande de jugadores, estamos viendo dónde la usamos, si son locales, mucho mejor”.

¿Quiere ganar todo?

“Es un club con mucha historia que siempre quiere ganar y eso hay que mantener. Ese manto de tranquilidad que te da el ganar hay que utilizarlo para bien y no para relajarse. Uno de los objetivos es recuperar la localía, creo que eso va a ayudar. Nosotros estamos mentalizados en el campeonato, el título nos dio el cupo directo a la Libertadores, la Reclasificación ya no la miramos con ese objetivo de entrar a Copas, nosotros debemos apuntar a ser campeones nuevamente y ganar la Copa”.

¿Quiere a Marcelo Meli?

“Marcelo es una posibilidad, hay que ver los movimientos que tengamos dentro del plantel. Es un jugador que conozco, nos dio reditos en Liverpool y eso le dio el pasaje a Emelec de Ecuador, es un jugador que me gusta, tenemos varios nombres, hay que ver qué pasa en casa”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Santa Fe?

“Hasta diciembre. Me encantaría quedarme, tuve la virtud de lograr algo tan rápido, me gustaría quedarme y ya on un conocimiento más pleno, ojalá se pueda dar”.