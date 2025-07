Millonarios, Santa Fe y Once Caldas se pelean por el fichaje de figura de Alianza

Millonarios, Santa Fe y Once Caldas están detrás del fichaje del habilidoso extremo de Alianza FC, Edwin Torres. El propio futbolista confirmó en diálogo con El VBar Caracol, el interés por parte de estos tres equipos.

El VBar conoció que Santa Fe lo tiene en carpeta, mientras que Millonarios habría preguntado también por el futbolista de 27 años. Once Caldas, por su parte, sería el único que habría presentado una oferta a Alianza por sus servicios.

En entrevista, Torres, quien pasó por Atlético Nacional y a nivel internacional por Arsenal de Sarandí y Güemes de Argentina, reveló que el interés de los dos equipos de la capital, y el blanco, es verdadero.

“Estamos trabajando con mi representante a ver cuál es la mejor opción y ojalá se dé el fichaje. Estamos a la espera”, inició diciendo.

Sobre el plazo para tomar una decisión, dijo: “Yo creería que de acá al viernes se debe saber todo, porque estoy acá en el equipo y esperar qué decisión se toma, porque el profe está contando conmigo”.

Cuando se le preguntó por el interés de los equipos de tierra fría, teniendo en cuenta que ha tenido gran parte de su carrera en tierra caliente, comentó: “He estado en partes frías y la mayoría de mi carrera la he jugado en tierra caliente, pero siento que en el frío me va muy bien”.

Finalmente, aseguró: “Lo económico es un factor clave, pero lo que quiero es demostrar que tengo las condiciones de estar en un equipo grande y ojalá se me pueda brindar la oportunidad de mostrarlo”.