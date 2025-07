Juan Guillermo Cuadrado dio pistas sobre su futuro ¿Regresa al fútbol colombiano?

A sus 37 años, Juan Guillermo Cuadrado todavía tiene mucho por dar en el fútbol. El antioqueño se encuentra como agente libre, luego de haber tenido su última experiencia en el Atalanta de Italia. Los equipos de Colombia le llaman la atención al oriundo de Necoclí, pero todavía no se ve regresando al país.

Cuadrado fue presentado como embajador de la marca de automóviles, Hyundai, siendo imagen de campañas con fines sociales. En principio, serán los encargados de asumir el transporte diario de los niños vinculados en la Fundación Juan Cuadrado, quienes asisten a la casa hogar, espacio en el que se basa su programa social integral.

Cuadrado ve su futuro deportivo en Europa

Si bien se pensaba que podría estar pensando en regresar al país, por especulaciones que han surgido, por ejemplo, con el Junior, aseguró que “Hay que decirle a don Fuad (accionista del Junior) que más adelante” y descartó jugar, al menos la próxima temporada en Colombia. Del mismo modo, manifestó que en uno de los clubes que le gustaría jugar, es en el de sus amores, el Independiente Medellín, para el cual ya defendió la camiseta entre 2008 y 2009.

“Volver siempre ha estado en la cabeza. Veo a mis compañeros y me pone contento por lo que están haciendo, es el sueño de volver y jugar acá. Cuando uno viene es a cumplir un sueño, pero para mí ese sueño aún no está. Me siento bien, quiero tener la oportunidad de seguir en Europa y seguir peleando por un puesto. Este año es importante para mí, quiero dar mucho más de lo que puedo dar y competir por estar nuevamente en la Selección”, afirmó en el evento.

🗣️⚽️ Juan Guillermo Cuadrado: "Amo Colombia, me encantaría volver y darme ese sueño que tengo, pero todavía la mente está puesta por allá (Europa)https://t.co/v6Dg5K0YVY pic.twitter.com/LSBnA3fGqC — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) July 7, 2025

Su opinión sobre la Selección Colombia de Lorenzo

“No es fácil cuando se viene de ganar y llega el momento de la competencia, y aunque los resultados no han sido los que la gente quiere, tenemos la posibilidad. El objetivo es uno solo y es estar en el Mundial. El profe viene haciendo un gran trabajo, con críticas y dificultades que hay, pero para mí, lo está haciendo bien y es poner la confianza en el profe y lo que está haciendo. El objetivo principal se va a lograr. Después vamos a tener más tiempo para mejorar y llegar bien al mundial”.

Cuadrado, atento al FPC

“Sigo el fútbol colombiano y me ponía muy feliz cuando hacía gol el Tigre, Carlitos Bacca, cuando estuvo Carlos Sánchez. Trato de seguirlos porque hay una buena amistad. Conozco al Tigre, su persona, su corazón, y la decisión la habrá tomado entendiendo que es lo mejor para él y para su familia. Es un gran jugador que aporta al equipo y al grupo, se ha visto porque estuvo cerca de dos finales; eso habla de su disciplina. Esperemos que venga algo bonito para él y siga dándonos las alegrías que siempre nos regaló”, añadió.

Cuadrado, entre Italia y España

Cuadrado y su entorno le darán prioridad a ofertas que puedan llegar, primero, desde Italia, país en el que está asentado desde hace varios años. Aseguró que ha habido unos acercamientos de equipos de España, donde manifestó le gustaría jugar, pero sin haber algo concreto de momento.