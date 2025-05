Juan Guillermo Cuadrado reveló la verdad de su salida de Juventus ¿Hubo maltrato?

Juan Guillermo Cuadrado salió de la Juventus luego de terminar contrato en 2023 y tras haber sido un referente de la institución en la última década. Disputó 8 temporadas, logró 11 títulos, jugó 314 partidos, aportó 26 goles y repartió 59 pases de gol, al punto de ser el tercer máximo asistidor en la historia del club.

En su momento, se especuló con una renovación de contrato con la Juve, pero este al final no se produjo. Le terminó llegando una oferta del Inter de Milán, la cual aceptó, y esto no cayó bien entre los aficionados de la Vecchia Signora, que lo vieron como una traición.

Cuadrado reveló la verdad de su salida de la Juventus

El colombiano contó en diálogo con Fox Deportes la verdad de su salida y reveló que sintió un trato no humano, pues lo ilusionaron con una renovación de contrato que no llegó y se enteró de su salida mediante un mensaje que publicó el club en redes sociales. Del mismo modo, contó que tuvo ofertas de Borussia Dortmund y Fenerbahce de Turquía, pero prefirió quedarse en Italia con el Inter.

“Cuando se da, se había lesionado Mattia De Sciglio y ellos me dicen que se da la oportunidad de que de pronto podía seguir un año más, y yo dije ‘claro, obvio, esta es mi casa’. Y no se dio la oportunidad, yo estuve esperando siempre, la verdad en ese momento me sentí un poco triste porque me habían dicho que me iban a renovar, no fui yo, y yo esperando la llamada... Nunca me llamaron”, inició diciendo.

“No hubo algo humano, simplemente pusieron una foto en Instagram diciendo ‘Muchas gracias Panita’. Nunca nadie me llamó como ‘mira, busca equipo, no vamos a seguir contando contigo’. Solamente por las redes sociales me di cuenta de que no iban a contar más conmigo. Eso fue lo que realmente pasó, muy pocos saben (...) Eso me pareció duro, ni una llamada después de estar tantos años en el equipo, pero bueno así es el fútbol”, agregó al respecto.

¿Cómo le ha ido a Cuadrado luego de su salida de Juventus?

El jugador antioqueño ha tenido altos y bajos después de su larga estadía en la Juventus. En Inter de Milán sufrió una lesión del tendón de aquiles que lo sacó de las canchas gran parte de la temporada 2023-2024. Con el cuadro Neroazzuro disputó apenas 12 partidos y dio 2 asistencias, aunque logró el campeonato de la Serie A.

Tras cumplir su contrato, volvió a quedar libre para la campaña 2024-2025 y firmó con Atalanta. Con el equipo de Bérgamo ha jugado 31 encuentros (9 como titular) y ha aportado 3 asistencias, pero también ha tenido problemas físicos con una lesión del músculo flexor.

Su renovación con La Dea está en duda, incluso desde Italia han informado que no habrá un nuevo contrato, pero todo dependerá de los próximos días y las reuniones entre las partes.