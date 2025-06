La emoción de Paul Pogba tras reencuentro con Juan Guillermo Cuadrado: “Es mi hermano”

El francés Paul Pogba fue el invitado de lujo a La Casa del Kun, un programa de ESPN que se transmite vía streaming por la plataforma de Twitch. Tal y como su nombre lo indica, el show es conducido por el exjugador argentino Sergio ‘El Kun’ Agüero.

En medio de la charla con Pogba, sorprendieron al campeón del mundo en Rusia 2018 con la presencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien desde una videollamada dialogó unos minutos con su amigo, Agüero y los demás periodistas del programa.

¿Qué dijo Pogba sobre Cuadrado?

Paul Pogba no pudo ocultar su emoción tras el encuentro con Juan Guillermo Cuadrado, dedicándole grandes elogios y revelando un detalle íntimo que recibió de parte del colombiano en medio de un difícil momento.

“Es una persona Top, es mi hermano, tiene un corazón muy grande, es un poco tímido, pero mira, cuando todas esas cosas pasaron en mi vida, fue esa persona la que me llamaba, más que todos, siempre, este ‘man’ rezó por mí, me llamó un día y me dijo ‘quiero rezar por vos’ y empezó a rezar y todo y te juro que tenía lágrimas porque nunca ves esas cosas en el fútbol. Hay compañeros, pero no hay hermanos y a él lo llamo mi hermano porque lo siento así, es una persona que en mi vida siempre va a estar, en el fútbol y fuera de él”, comentó Pogba con una gran sonrisa.

El francés, con un perfecto dominio del español, agregó que Cuadrado fue quien le enseñó a hablar el idioma. “Él me hablaba solo en español y cosas colombianas como ‘panita’”, comentó.

Cuadrado devolvió los elogios a Pogba

Juan Guillermo Cuadrado aprovechó el espacio para regresarle los elogios a Paul Pogba, con quien compartieron en la Juventus de Italia. Cuadrado comentó que su amistad trasciende también hasta a sus mismas familias.

“Hicimos una muy buena relación, no solamente con el fútbol, sino con nuestras familias y para mí es un motivo de orgullo el tenerlo y abrazarlo”, comentó el extremo colombiano, quien estuvo acompañado de su pequeña hija.

“Para mí es una grandísima persona, con un gran corazón y cuando llegan los problemas que muchas veces sucedes y que es cuando mucha gente se aleja, yo traté de estar ahí cerca porque realmente también lo siento así como un hermano, parte de mi familia y él lo sabe, para mí es un privilegio ser su amigo”, concluyó Cuadrado.

Pogba cerca de tener nuevo equipo

Paul Pogba, quien estuvo dos años fuera de las canchas por una dura sanción, se encuentra a detalles de volver al fútbol profesional. El volante francés regresaría a Mónaco, club con el cual firmaría contrato por las próximas dos temporadas.