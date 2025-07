Juan Cuadrado defendió a Luis Díaz por ausentarse del funeral de Diogo Jota: contundentes palabras

Luis Díaz ha sido tendencia en los últimos días. El guajiro fue blanco de críticas, en primer lugar, por ausentarse del funeral de Diogo Jota y su hermano, André Silva, quienes fallecieron en un accidente automovilístico en España. Más allá de no haber estado, lo cuestionan por el hecho de aparecer en fotos y videos bailando con influenciadores, pues tomaron esto como un irrespeto y los hinchas del Liverpool piden su salida del club.

El evento al que asistió Luis Díaz, conocido como Copa de Creadores de Contenido, tuvo lugar el pasado viernes 4 de julio y ahí se le vio con influenciadores como La Liendra, entre otros. El funeral se llevó a cabo el sábado, y Lucho hizo parte de los que no asistieron, grupo en el que también estuvieron Mohamed Salah, Alisson Becker y Dominik Szoboszlai.

La crítica y los señalamientos coparon las redes sociales. Incluso, en fotos antiguas publicadas por Lucho, seguidores y no seguidores del club inglés le dejaron comentarios con palabras fuertes. El cariño que se había ganado a punta de fútbol, parece estar ampliamente disminuido de parte de los aficionados del cuadro Red.

Cuadrado defendió a Luis Díaz

A Juan Guillermo Cuadrado, en el evento en el que se le presentó como embajador de la marca Hyundai, le preguntaron justamente por esta situación que está viviendo Díaz, con el que ha compartido en la Selección Colombia. Aseguró que es de un gran corazón y explicó que muchas veces los futbolistas tienen compromisos comerciales.

“Lo conozco muy bien, sé del gran corazón que tiene, el gran ser humano que es, pero a veces hay compromisos que tienes que cumplir. Realmente no sé los compromisos de él, pero sé realmente que en su corazón está la lamentable noticia que ocurrió y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros”, empezó diciendo.

“Mucha gente lo ataca, pero los que estamos cerca de él sabemos de su gran corazón y si no pudo estar o asistir a este momento difícil para la familia de Diogo Jota, sé que algún mensaje pudo haber llegado a su familia de una u otra manera. Sé del gran ser humano que es, pero simplemente a veces tenemos situaciones y tal vez compromisos que no le permitió llegar allá. No importa lo que diga las redes porque ahí muchas cosas son mentiras y sé que él tiene un gran corazón”, concluyó al respecto.

DanIel Muñoz, Luis Díaz y Juan Cuadrado, durante un amistoso de la Selección Colombia ante Alemania en 2023 / Getty Images / picture alliance Ampliar

El futuro de Luis Díaz y de Juan Cuadrado

En el caso del extremo de 28 años, se presentará en la pretemporada del Liverpool este martes 8 de julio. Por su parte, parece que tiene un acuerdo en términos personales con el Bayern Múnich, tal y como informó Bild, de Alemania, en las últimas horas.

Por su parte, Juan Cuadrado se encuentra como agente libre, luego de salir de Atalanta. Su futuro, según contó, busca que siga siendo en Europa, con intereses de clubes de España, pero sin haber nada concreto.