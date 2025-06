Lionel Scaloni se rinde ante Luis Díaz: “Lo admiro como jugador. Lo felicito, porque es un crack”

Lionel Scaloni diáloga con Luis Díaz en pleno partido entre Argentina y Colombia. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) (Photo by ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images) / ALEJANDRO PAGNI

Lionel Scaloni reconoció la calidad de Luis Díaz, luego del empate 1-1 entre Argentina y la Selección Colombia en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El extremo guajiro fue una de las grandes figuras del encuentro, tras abrir el marcador con un auténtico golazo.

¿Qué dijo Scaloni sobre Luis Díaz?

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico de la selección argentina reveló qué le dijo a Luis Díaz, con quien sostuvo una breve charla en pleno partido: “A Luis Díaz lo admiro como jugador, le dije una cosa que pensaba en ese momento. Lo felicito porque es un crack”, reveló.

Más declaraciones de Scaloni

Análisis del partido

“En principio siempre jugamos con tres volantes de juego, no hemos cambiado, pero hay que darle mérito al rival. El partido para ellos era importante y han venido a hacer su partido. El primer tiempo no encontramos el funcionamiento. El fútbol no es solo jugar bien y en el segundo tiempo el equipo encontró dinámica. Aun con la expulsión de Enzo seguimos empujando. Fue una muy buena prueba de carácter, sabemos que el equipo lo tiene. En líneas generales, el partido del equipo es para analizar desde varios aspectos, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo”.

Su relación con Néstor Lorenzo

“Néstor me pregunto por mi familia, lo quiero un montón porque hemos tenido muchos momentos juntos en el Mundial 2006. Colombia tiene menos puntos de los que tendría que tener. Se pica porque no recuerdo un partido tranquilo de Eliminatorias. Brasil con Paraguay también fue tirante”.

El protagonismo fue de Argentina

“Seguramente todos los partidos hay cosas para ver. Ellos han hecho un partido diferente a los que venían haciendo. No coincido en que Colombia vino a atacar. El peso del partido siempre lo llevó Argentina. A partir de ahí hay cosas para mirar como porque no estuvimos fluidos. Estaba muy rápida la cancha, eso nos gusta, pero otras veces te pone en dificultad. Es verdad que Colombia ha hecho su partido, lo plantearon de una manera en la que no podían poner en dificultad”