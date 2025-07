¿No más ventas ambulantes en el parque Las Cigarras? Regulan el comercio en este este sector

Bucaramanga

Respondiendo a una orden judicial y luego de recibir múltiples derechos de petición de los habitantes en los sectores aledaños, la Alcaldía de Bucaramanga a través del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, avanzó en un trabajo de recuperación de los espacios del Parque las Cigarras en Real de Minas, comuna 7 de la ciudad.

Debido a esta orden judicial este sábado 5 y domingo 6 de julio y luego de muchos años no se vieron los vendedores informales que habitualmente tenían presencia en este lugar. De acuerdo con Yenny Paola Pérez, Psicóloga del Dadep esto será una medida temporal, mientras se adelantan la regularización de estos comerciantes.

“Dentro de esta zona hay un fallo judicial y el juez emitió una orden de recuperación, ya que tenemos un montón de derechos de petición de la ciudadanía que nos emite regular y ayudar a que el parque cumpla la misionalidad por el cual fue creado. Para los que no saben, los parques fueron creados con un fin de que las familias se puedan recrear y demás. Y pues ellos nos reiteran que en muchas ocasiones, ellos no hacen uso del parque por la situación que se vive”, manifestó.

¿Cuál es la problemática?

De acuerdo con la administración municipal el parque fue invadido de una alta cantidad de vendedores informales. Razón por la que desde el Departamento de Administrativo y Defensoría del Espacio Público, llegaron al parque con una oferta que les permita pasar de la informalidad a la formalidad.

“Estas ofertas están articuladas con IMEBU, el Sena y a su vez con un local para que dejen de pronto de estar en las calles, de estar en el parque, de aguantar de pronto sol, agua, las situaciones que vive el vendedor informal y se puedan formalizar y así dignificar su vida y garantizar que todos los derechos, el derecho al trabajo, el derecho a tener un mínimo vital, pues no sea afectado”, expresó Yenny Paola Pérez, Psicóloga del Dadep.

Entre las problemáticas identificadas se encuentran:

Personas que se registran en Las Cigarras, pero también se registran en el parque de Los Sueños, en el parque de Los Niños.

Problemas de acumulación de basuras.

Conflictos y riñas entre los mismos comerciantes.

Personas que se hicieron “dueños” de los espacios. Impidiendo la participación de otros ciudadanos.

Uso del espacio, con unas características que no son las apropiadas de una venta ambulante.

¿Qué dicen los vendedores?

Aunque no están de acuerdo con el hecho de ser retirados del lugar manifestaron que esperan que lo que les han prometido, que es que esto se solucione en los próximos días, se cumpla. Expedito Jesús Alfonso Pérez, vendedor en este lugar desde que se construyó este parque expresó:

“La verdad no está bien hecho porque nosotros llevamos más de 25 años trabajando en el parque y este es nuestro sustento y pues nosotros obedecemos la orden porque nos dicen que es para una mejor mejor vida, para reubicarnos bien en el parque y ponerle orden al parque. Esperemos que eso sea verdad, no sea para sacarnos del parque con esa excusa. Entonces esperamos que este fin de semana sea la solución, nos dicen que vamos a quedar organizados con un permiso de la alcaldía para seguir trabajando. Esperemos que eso sea así”.

Escuche aquí a Expedito Jesús Alfonso Pérez:

Otro de los vendedores que también lleva más de 20 años en el lugar, dijo que algunas ventas como cosméticos, mercado, ropa y quienes excedieron los límites del espacio que utilizan, llevaron a que desde la administración municipal hayan tomado esta medida. Horacio González, vendedor ambulante, comentó:

“El parque vive de los vendedores y el vendedor vive de los parques. Entonces es una cosa que hace falta, una oblea en el parque, porque usted llega a un parque y no hay una oblea, no hay un chuzo, no hay un helado, entonces a qué va uno al parque. Llevo más de 25 años estando aquí en el parque vendiendo los chuzos y mazorcas. Aquí hay ventas que no corresponden al parque, como el mercado, por lo menos aquí vienen los camiones de mercado, veden esmaltes, cosméticos, eso no corresponde al parque. Pero uno se pone a pelear con ellos y no le compete a uno”.

Escuche aquí a Horacio González:

¿Qué dice la comunidad?

Las personas que habitualmente visitan este emblemático parque de la ciudad, vieron con sorpresa y algunos con desagrado la medida. Otros dijeron ser conscientes que se necesita de más orden en el lugar. Estas fueron sus opiniones:

“En cierta parte me parece bien pues porque da más espacio, que el espacio esté más limpio, más amplio para los niños, para caminar, para moverse. Pero por otro lado, pues uno muchas veces viene por traer los niños a que se suban de pronto un trampolín, que puedan jugar a una piscina de pelotas, que normalmente en otros establecimientos no hay. Entonces pues era el espacio también para compartir un poco más con los niños. Pero como digo, tiene como un 50 y 50, por un lado bueno, pero también hace falta como más actividades para los niños”, manifestó una ciudadana residente del sector.

“Pues la verdad es algo increíble, o sea, molestan a la persona que trabaja, como a los vendedores de droga en los barrios no nos molestan. Una persona que viene a buscarse la vida, viene a vender un raspado a un niño, vienen a vender una arepa, lo que sea. y no lo dejan trabajar. ¿Por qué no? Ese Beltrán ahí sí no molesta a los vagos, tanto que habla, pero a la hora de la verdad no hace nada. Qué tristeza“, dijo un visitante.

“Una cuestión muy arbitraria, porque sinceramente, pues estamos nosotros acostumbrados a venir aquí el día domingo, el día festivo, a pasar un rato agradable con nuestros hijos, nuestros nietos, y hoy en día pues no están ni las atracciones, ni los comerciantes, nada. Así se ve distinto, se ve más solo”, agregó un adulto mayor visitante habitual del parque Las Cigarras.

Escuche aquí las voces de la comunidad:

Desde el Dadep confirmaron que a partir del viernes 4 de julio por la información de que empezaría a implementarse la medida, más de 80 comerciantes se han acercado para ser caracterizados dentro de este proceso de regularización.

Afirmaron que sí van a existir vendedores en este Parque pero que se va hacer una evaluación exhaustiva, por lo que no será la misma cantidad ni de la misma manera de como se venia presentando.

“Queremos darle prioridad a esas personas de la tercera edad, personas con situaciones vulnerables, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, entre otros. Son las personas a las que le daremos prioridad para que puedan hacer uso del espacio público, porque el espacio público puede usarse según las políticas públicas del vendedor informal. Esto nos permite en cierta forma que esa persona haga uso espacio público”, precisó Yenny Paola Pérez, Psicóloga del Daded.