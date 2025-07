Así se saca el permiso de parrillero Barranquilla: multa en SMLV por no tenerlo ¿Hay inmovilización?

En Barranquilla, el uso del parrillero en motocicleta está regulado por medidas específicas que buscan mejorar la seguridad en ciertas zonas de la ciudad. Una de las principales restricciones se refiere al transporte de parrillero hombre, el cual no está permitido en algunos sectores y horarios.

Por ello, es importante conocer cómo funciona el proceso de autorización de acompañantes y las consecuencias de no cumplir con la normativa vigente.

¿Existe un permiso de parrillero?

En términos formales, no hay un “permiso de parrillero” general para circular con acompañante. No obstante, la Alcaldía de Barranquilla ha dispuesto un sistema de registro gratuito de acompañantes autorizados.

Este registro permite a los conductores que cumplan ciertos requisitos incluir a personas cercanas ,como cónyuges, hijos o compañeros permanentes, para que puedan movilizarse legalmente como parrilleros.

El trámite se realiza en línea, a través de la página oficial de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Esta plataforma digital permite registrar los datos de los acompañantes, los cuales podrán ser actualizados una vez por mes.

Requisitos para realizar la inscripción

Para poder registrar acompañantes autorizados, el conductor de la motocicleta debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener licencia de conducción A2 vigente .

. Disponer del SOAT y revisión técnico-mecánica al día .

. Estar a paz y salvo en el SIMIT , tanto el conductor como el propietario del vehículo.

, tanto el conductor como el propietario del vehículo. Registrar los datos completos de la motocicleta , incluida la placa y la licencia de tránsito.

, incluida la placa y Incluir el nombre completo y número de identificación de cada acompañante.

Una vez completado el registro, se podrá circular con los acompañantes inscritos siempre que se respete el perímetro y el horario permitido por la autoridad de tránsito.

¿En qué zonas rige la restricción?

La restricción más estricta para el transporte de parrillero hombre se aplica dentro del siguiente cuadrante de la ciudad:entre las carreras 38 y 65, y entre la calle 72 y la Avenida Circunvalar.

En esta área, está prohibido transportar a un parrillero hombre, salvo que se encuentre debidamente registrado como acompañante autorizado. El incumplimiento de esta medida puede ser objeto de sanciones por parte de las autoridades.

Multa en SMLV e inmovilización del vehículo

Aunque no existe una infracción específica por no contar con un “permiso de parrillero”, el hecho de circular con parrillero hombre en zona prohibida puede dar lugar a una sanción por “transitar por sitios restringidos o en horas no permitidas”, según el Código Nacional de Tránsito.

Para el año 2025, esta infracción está clasificada como tipo C14 , con un valor aproximado de $603.939 , equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

, con un valor aproximado de , equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además, la motocicleta será inmovilizada, lo que genera costos adicionales por grúa y patios.

Excepciones laborales

En determinados casos, empresas que operan en horarios nocturnos pueden solicitar un permiso especial para permitir la circulación de motocicletas con acompañantes. Esta solicitud se realiza mediante la Ventanilla Única de Correspondencia del Tránsito del Atlántico y solo aplica para fines laborales debidamente justificados.

Dado que las regulaciones sobre movilidad en motocicleta pueden cambiar con el tiempo, es recomendable consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Tránsito. Estos portales ofrecen información actualizada sobre decretos, zonas de restricción y formularios para el registro de acompañantes.