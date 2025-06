Calendario tributario 2025 de la DIAN: Cómo saber si debe declarar renta y plazos de pago

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó el calendario tributario 2025, en el que se establecen las fechas clave para la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta y Complementario correspondiente al año gravable 2024.

Recordemos que este cronograma aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas y está basado en los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula.

La declaración de renta es una obligación para muchos colombianos, pero no todos están obligados a presentarla. Por eso, es fundamental conocer no solo las fechas, sino también los requisitos que definen si debe declarar o no. Aquí le explicamos cómo saber si debe declarar renta en 2025 y cuáles son los plazos establecidos por la DIAN.

Calendario tributario 2025

Según la información oficial de la DIAN, para personas naturales y sucesiones ilíquidas, el plazo para declarar inicia el 12 de agosto de 2025 y se extiende hasta el 24 de octubre, de acuerdo con los dos últimos dígitos de su NIT. A continuación, algunos ejemplos del calendario:

Agosto:

Cédulas terminadas en 01-02: hasta el 12 de agosto

Cédulas terminadas en 03-04: hasta el 13 de agosto

Cédulas terminadas en 05-06: hasta el 14 de agosto

Cédulas terminadas en 07-08: hasta el 15 de agosto

Cédulas terminadas en 09-10: hasta el 19 de agosto

…y así sucesivamente hasta el 26 de agosto para cédulas terminadas en 19-20.

Septiembre y octubre:

Cédulas terminadas en 27-28: hasta el 1 de septiembre

Cédulas terminadas en 83-84: hasta el 14 de octubre

Cédulas terminadas en 97-98: hasta el 23 de octubre

Cédulas terminadas en 99-00: hasta el 24 de octubre

¿Cómo saber si debe declarar renta en 2025?

Para el año gravable 2024, está obligado a declarar renta si cumple al menos una de estas condiciones:

Fue responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Su patrimonio bruto a esa fecha fue superior a 4.500 UVT , equivalentes a $211.793.000 .

a esa fecha fue superior a , equivalentes a . Sus ingresos brutos en 2024 fueron iguales o superiores a 1.400 UVT , es decir, $65.891.000 .

en 2024 fueron iguales o superiores a , es decir, . Realizó consumos con tarjeta de crédito por más de 1.400 UVT.

por más de 1.400 UVT. Sus compras y consumos totales superaron las 1.400 UVT.

superaron las 1.400 UVT. Sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas en el año fueron mayores a 1.400 UVT.

Recuerde que para el año gravable 2024, la Unidad de Valor Tributario (UVT) se fijó en $47.065.

Declaración de renta para personas jurídicas

Las personas jurídicas deberán presentar y pagar su declaración en dos cuotas:

Primera cuota: entre el 12 y el 23 de mayo de 2025 , según los últimos dígitos del NIT.

entre el , según los últimos dígitos del NIT. Segunda cuota: entre el 11 y el 25 de junio de 2025, también según NIT.

Cumplir con estas fechas evita sanciones y pagos adicionales por intereses de mora.

La DIAN suele publicar el calendario tributario completo cada año en su página web oficial. Es importante revisar esta información con frecuencia y, de ser posible, contar con el apoyo de un contador público o profesional tributario.

Presentar la declaración fuera de los plazos establecidos puede acarrear multas, intereses de mora y hasta procesos sancionatorios.