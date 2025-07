Tribunal Administrativo del Quindío revocó sanción al gobernador sobre puente Don Nicolás

Armenia

Cabe anotar que el puente está ubicado sobre el río Quindío y comunica a la ciudad de Armenia con el municipio de Calarcá y la problemática se centra en el riesgo de colapso debido al deterioro en su infraestructura.

Recordemos que el pasado mes de junio, el Juzgado Tercero Administrativo del Quindío había ordenado el pago de 40 salarios mínimos mensuales vigentes al gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis, por el presunto incumplimiento en la intervención.

La secretaria de Representación Judicial del departamento, Isabel Lezama informó que el Tribunal Administrativo del Quindío en grado de consulta revocó la sanción impuesta al gobernador.

“El Tribunal Administrativo del Quindío en grado de consulta revocó la sanción impuesta al señor gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya por parte del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito y relacionada con 40 salarios mínimos de multa computables con 6 meses de arresto como consecuencia del presunto incumplimiento a la sentencia proferida dentro de la Acción Popular que tiene que ver con la problemática del puente Don Nicolás que conecta los municipios de Armenia y Calarcá“, explicó.

Señaló que dentro de la decisión los altos magistrados tuvieron en cuenta la defensa que ha ejercido el departamento en demostrar que se ha generado una vocación de cumplimiento en el proceso.

“Dentro de la decisión los altos magistrados tuvieron en cuenta eh la defensa que ha ejercido el departamento del Quindío en demostrar que ha habido una ocasión de cumplimiento por parte de ese gobierno a la sentencia que no ha habido por parte de nosotros ningún incumplimiento, pues en el año 2024 se surtió eh se ejecutó el contrato de consultoría y a la vez el contrato de interventoría que dio como consecuencia los estudios y diseños“, señaló.

Resaltó que en el año 2024 se ejecutó el contrato de consultoría e interventoría que permitió los estudios y diseños para brindar una solución definitiva a la comunidad.

“Que el gobernador no podría atribuírsele una responsabilidad por la presunta negligencia o impericia que pudo acarrear en los funcionarios que en su momento formularon el pacto y no avisoraron que la la solución a la problemática pues iba a generar una inversión tan alta de los recursos públicos y que a la vez este tipo de inversiones pues requiere todo un ejercicio de planeación y de consecución y gestión que que claramente conlleva un término que no era posible cumplir en el cronograma por ellos planteado", mencionó.

Añadió: “En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo revocó la sanción impuesta al señor gobernador y reafirmó entre otros pues el compromiso que tiene el departamento con el cumplimiento y el acatamiento no solamente de las decisiones judiciales, sino de la satisfacción de las necesidades de la comunidad".

Es de recordar que cerca de 290 familias de tres veredas de la zona rural de Calarcá como son La Estrella, La Floresta y La Bohemia se benefician de este puente.