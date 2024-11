Denuncian riesgo de colapso por lluvias en puente Don Nicolás entre Armenia y Calarcá

Armenia

En efecto son 283 las familias afectadas y en alto riesgo por el deterioro del puente Don Nicolás ubicado sobre el río Quindío y que comunica a la ciudad de Armenia con el municipio de Calarcá.

El líder de la vereda Bohemia parte rural de la capital quindiana, José Oviedo dio a conocer la problemática ya que es evidente el desgaste de la estructura y que genera el riesgo de colapso por las condiciones climáticas actuales.

Resaltó que es muy importante el paso para los niños y jóvenes que van a sus centros educativos, pero también para el transporte de los productos agrícolas.

“Es un puente que está presentando un riesgo para toda la comunidad para nuestros niños y para nuestros adolescentes que pasan a estudiar a los diferentes colegios universidades para pasar la carga el café, el plátano es una necesidad latente evidente, pero también es un riesgo por las características y por la estructura antigua que tiene este puente es un puente de 70 años de construido y es un puente en latas y en Guayas donde tenemos la necesidad todos los días de pasar y arriesgar nuestras vidas”, indicó.

Además, aseguró que ante la negativa de las autoridades para llevar a cabo las intervenciones decidieron interponer una acción popular que hace seis meses salió a su favor en donde un juzgado ordenó la construcción de un nuevo puente, sin embargo, con todo y eso aún no hay solución.

“En esta ola invernal se está deteriorando de manera acelerada la estructura de este puente, entonces no solamente es el turismo también hay que ver la parte agraria. También le cuento que hace unos tres años al no escucharnos iniciamos una carrera también hicimos una acción popular en la cual fue escuchada por un juzgado de la ciudad Armenia y el cual estableció la responsabilidad de este puente por parte de la gobernación del Quindío y les ordenó hacer un nuevo puente y escuchar la comunidad a mirar sus necesidades, pero hace seis meses salió la sentencia, digámoslo así y hasta el momento seguimos esperando, seguimos en estudios seguimos pasando por este puente la comunidad en pleno no va a aceptar que nos sellen”, denunció.

Respuesta de la secretaría de Infraestructura del Quindío

Al respecto el secretario de Infraestructura del Quindío, Rubén Dario Castillo fue claro que deben establecerse las restricciones de movilidad tanto del lado de Armenia como de Calarcá puesto que por el puente no se puede transitar ya que está la prohibición latente.

Aseveró que dentro de la acción popular ordenaron los estudios y diseños los cuales ya terminaron, pero tienen 15 días más para los ajustes correspondientes por lo que espera la próxima semana entreguen los estudios completos para realizar la intervención.

“Entonces hay unas restricciones que tiene que tener el municipio de Calarcá en su zona y municipio de Armenia en su zona también el puente está prohibido el paso tiene que establecer acciones para que eviten eso, por otro lado, dentro de la acción determinó que el departamento hiciera los estudios y diseños ya los terminaron dimos 15 días más para que se hagan los ajustes. Esperamos que esta próxima semana nos entreguen los estudios completos donde ya arroja, un valor de un puente en toda su extensión”, informó.

Añadió que la obra tiene una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos y están realizando las gestiones para obtener esos recursos.