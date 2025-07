Excancilleres enviaron carta a Estados Unidos: dicen que acciones de Petro no representan a Colombia

Colombia

En medio de las tensiones diplomáticas que han salido a flote entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que han llevado a que los embajadores Jhon McNamara y Daniel Peña García hayan sido llamados a consultas, un grupo de 30 excancilleres y exministros envió una carta al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, pidiendo que no se tomen represalias contra este país.

“Hemos conocido con profunda preocupación el llamado a consultas del Embajador de los Estados Unidos en Colombia, Su Excelencia John McNamara. Comprendemos que esta acción refleja un momento de alta tensión y dificultad en la relación bilateral entre nuestros países, que podría, en un escenario extremo, derivar en la ruptura de relaciones diplomáticas”, comienzan señalando los exfuncionarios en la misiva.

Allí, sin embargo, aclaran también que “esperamos fervientemente que este (la ruptura) nunca sea el destino de nuestra histórica alianza”.

Los firmantes, en donde se encuentran Marta Lucía Ramírez, Javier Araujo, Rafael Nieto Loaiza, se describen como “un grupo de colombianos comprometidos con el futuro democrático, próspero y libre de Colombia y de todo nuestro hemisferio”.

Ademas, califican la reciente declaración del presidente como “desafiante, agresiva y desobligante hacia los Estados Unidos”, por lo que afirman que “no representa el sentir de los colombianos” y se declaran “plenamente conscientes de la importancia de la cooperación estadounidense en materia militar, diplomática, financiera, exportadora, de seguridad, inteligencia, Inversión, lucha contra el narcotráfico y educación”.

Insisten en que “la actitud del actual gobierno debe atribuirse exclusivamente al presidente, no a los colombianos, ni a los exportadores, empresarios o trabajadores, para quienes el mercado estadounidense y la relación con su país, es esencial para sostener empleos, atender las necesidades de las familias y alcanzar el progreso, la equidad y la estabilidad de Colombia”. No en vano, han dicho que “nuestro interés no es otro que el de continuar fortaleciendo nuestra relación bajo el principio del respeto mutuo y la soberanía de cada uno”.

“Comedidamente, le solicitamos que esta situación no pase a mayores, por el bien de Colombia, de los Estados Unidos y de nuestra lucha conjunta por los valores democráticos en nuestra región en estos momentos de grave tensión geopolítica, máxime cuando nuestro país se encuentra a puertas de una próxima elección legislativa y presidencial en unos pocos meses, así como por nuestra determinación de apoyar el regreso de la democracia para Venezuela”, concluyeron.