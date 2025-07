Miguel Uribe será sometido a nueva cirugía este jueves a las 7:00 a.m.

Colombia

El senador Miguel Uribe Turbay será intervenido quirúrgicamente este jueves a las 7:00 de la mañana, según informó su esposa, María Claudia Tarazona, en una publicación de Instagram. Aunque no se han dado detalles médicos sobre el procedimiento, Tarazona se refirió a la cirugía como “un pequeño gran paso” en el proceso de recuperación del congresista.

“Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación”, escribió Tarazona, quien también pidió a sus seguidores unirse en oración.

Mensaje a sus hijos y llamado a la esperanza

En su mensaje, Tarazona expresó palabras cargadas de fe y fortaleza, dirigidas especialmente a sus hijos, destacando el papel que han tenido como apoyo emocional en medio de la situación.

“Eres quien me mantiene firme, serena y con esperanza. En ti veo reflejado el infinito amor que tu papá siente por ti, en tus ojos veo a tu papá con su grandeza. También eres quien mueve lo más profundo de mi corazón, tus lágrimas me atraviesan y puedo decir, sin duda alguna, que me desgarran el alma”.

También agradeció a sus hijos por aprender a tener paciencia y por sostenerla emocionalmente durante este proceso:

“Gracias hijos, después de que pase esta tormenta, el sol volverá a brillar”.

Petición a la ciudadanía

La esposa del senador concluyó su mensaje con un llamado abierto a la ciudadanía para acompañarlos espiritualmente:

“Les pido con humildad y profundo agradecimiento, unámonos en oración para que todo salga bien”.

“Ustedes son nuestra fortaleza, sentimos su amor y sus oraciones . Una vez más, las necesitamos”.

"¡El amor lo mantiene vivo!".

Sin detalles médicos

Hasta el momento, ni el equipo médico ni el entorno político del senador han entregado detalles sobre el tipo de procedimiento al que será sometido ni sobre su evolución clínica. La familia ha mantenido en reserva la información médica, priorizando las muestras de fe y el acompañamiento ciudadano.