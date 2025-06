En mi menú de posibilidades, hay solo una opción y es el milagro: Carolina Hoyos sobre Miguel Uribe

A casi un mes del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Colombia enfrenta una nueva escalada de violencia política. Líderes sociales y políticos siguen siendo blanco de amenazas y ataques.

En el episodio 146 de ‘Mis preguntas’, Roberto Pombo habló con María Carolina Hoyos, hermana del senador Uribe, para abordar recuerdos, opiniones y experiencias, previas al atentado, pero también sentimientos inmersos en esta situación que hoy impacta a su familia y a muchos dentro y fuera del país.

En principio, Hoyos recordó con claridad el día que supo que su madre estaba embarazada de Miguel. Tenía 14 años y, según ella, cambió sus muñecas por un nuevo “muñequito”. Vivió todo el embarazo con emoción, acompañando a su mamá en las compras y participando incluso en la elección de la primera muda de ropa del bebé.

Desde pequeño, contó Hoyos, Miguel fue un niño juicioso e inteligente: aprendió los colores, gateó y caminó antes que otros niños con su misma edad. Era perfeccionista; si un dibujo no quedaba bien, lo borraba y volvía a empezar. Además, adoraba tocar piano y tuvo clases desde muy pequeño, mostrando gran sensibilidad artística.

¿Cómo se enteró María Carolina del atentado?

Hoyos relató que se encontraba en Europa, finalizando ‘El Camino de Santiago’, cuando recibió la noticia del atentado contra su hermano Miguel. Estaba exhausta tras recorrer 120 kilómetros en cinco días y dormía profundamente en Cantabria cuando sus hijos la despertaron.

Al principio pensó que era una noticia ‘rencauchada’, pero pronto confirmó que era real. De inmediato viajó a Madrid y tomó el primer vuelo a Colombia.

Desde entonces, contó, vive esta pesadilla con fe, convencida de que Dios hará un milagro. Explicó que el doctor que trata a su hermano le comentó que el 98% de los casos como el de Miguel no sobreviven, pero él está en un 2% milagroso. “En mi menú de posibilidades, hay solamente una opción y es el milagro (...) Quiero volver a abrazar a mi hermano. Quiero decirle que lo amo”, añadió.

¿Cómo percibe María Carolina el atentado?

La hermana del senador aseguró que no ha tenido tiempo de analizar el atentado políticamente, porque su único enfoque ha sido su hermano Miguel. Ella dijo que lo acompaña como hermana y, de una forma simbólica, como madre, representando el amor de Diana Turbay.

Expresó su anhelo de volver a escucharlo cantar y hablar, y recordó que su familia ha trabajado por la paz del país desde hace décadas, becando a jóvenes en extrema pobreza.

“Pensé que ya había sufrido, que ya había puesto mi grano de arena y que nunca en la vida me iba a volver a tocar algo ni parecido a lo que estoy viviendo. Ya me di cuenta de que no, que la inmunidad no existe”, dijo.

El rol de la abuela en la relación de María Carolina y Miguel

Hoyos recordó con nostalgia los años compartidos con su hermano Miguel, a quien considera como un hijo y más en el contexto del asesinato de Diana Turbay, madre de ambos.

La hermana del senador Uribe relató cómo la guerra no solo les arrebató a su madre, sino también los separó como hermanos, pues al tener padres distintos fueron llevados a hogares diferentes tras el asesinato.

Del mismo modo, recordó los esfuerzos incansables de su abuela, Nydia Quintero, por liberar a su madre secuestrada, incluso ofreciendo canjearse por ella.

Sobre su abuela Nydia, Hoyos contó que actualmente casi no habla, pero reza de manera perfecta y recuerda las letras de los boleros. “El día del atentado, media hora o una hora antes, le dijo a su enfermera: ‘Hay que ponerle un pañuelo blanco a Miguel en la cabeza’”, agregó.

¿Qué significa ser ‘Turbay’ en Colombia?

Para Hoyos, ser Turbay es pertenecer a una familia de inmigrantes que, como muchas en América Latina, llegó huyendo de la violencia, en su caso de la conquista otomana.

Sus abuelos, católicos, encontraron en Colombia un hogar donde echar raíces y desarrollar una profunda vocación de servicio. Ella considera que ese espíritu solidario y de unidad familiar está en su ADN.

Adicionalmente, definió a los Turbay como una familia amorosa, tolerante, unida y liberal en esencia. Incluso quienes ya no hacen parte activa del núcleo, como exmaridos, siguen siendo acogidos.

“Ser Turbay es estar unidos a nuestra familia, es tener un propósito superior. Lo veo de nuestros abuelos, nos enseñaron con el ejemplo, es solidaridad también”, sostuvo.

¿Cuál es el mensaje de María Carolina para los colombianos?

Hoyos expresó su profunda gratitud por la solidaridad recibida tras el atentado contra su hermano. Dijo que ha sido conmovedor ver personas reunidas en oración, sin importar su religión, rezando día y noche afuera de la clínica.

Ha bajado incluso de madrugada, con lluvia o frío, y se ha conmovido al ver rostros desconocidos rezando por Miguel. Eso le ha dado fuerza para no derrumbarse.

Aseguró que ese apoyo ha superado cualquier expectativa, y consideró que el mayor regalo ha sido esa expresión colectiva de fe y amor que los ha sostenido en medio del dolor.

Finalmente, aprovechó para mandarle un mensaje a su hermano Miguel: “así como tu mujer, tus niñas, tu hijo, todos te estamos esperando, te estoy esperando, me haces mucha falta, pero estoy firme sabiendo que se va a hacer nuestro milagro”.

