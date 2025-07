Petro revela que escribió parte de su nuevo libro durante visita a Manta, Ecuador

FOTODELDIA GRAF7366. SEVILLA (ESPAÑA), 30/06/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla este lunes, en el evento 'Financing for development', dentro de la IV Conferencia Internacional de la ONU para la Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas que de realiza en Sevilla (España). Petro acabará el próximo año su mandato con una asignatura -histórica de Colombia- pendiente: la paz total. Tras intentar negociar con el ELN, el mandatario considera, en una entrevista con EFE, que el grupo se ha vinculado al narcotráfico y eso "lo inhabilita para entender la necesidad de la paz y las transformaciones sociales económicas". EFE/Chema Moya / Chema Moya ( EFE )

El presidente Gustavo Petro se refirió a una vez más a su visita a Manta, Ecuador, un destino que no estaba contemplado oficialmente dentro de su agenda.

El mandatario afirmó que se trató de una decisión personal para dedicar tiempo a la escritura de un libro que prepara, el cual explora la relación entre la acumulación de capital y la crisis climática.

“En Manta, en un pequeño lugar muy alto, mirando el mar —que es hermoso allí— escribí ese domingo 25 unas treinta páginas de mi libro sobre la relación entre acumulación de capital y crisis climática”, declaró Petro.

Según detalló, en esa jornada logró terminar una sección dedicada al análisis de las ideas del filósofo japonés Kohei Saito, quien ha estudiado el concepto de metabolismo en la lógica del capital desarrollada por Karl Marx.

“Terminé una parte en donde estudio la tesis del filósofo japonés Kohei Saito, sobre el metabolismo en la lógica del capital de Marx”, agregó el presidente.

Petro sostuvo que su agenda presidencial le ha dejado poco tiempo para escribir, por lo que valoró ese momento de tranquilidad frente al mar. “Me queda poco tiempo para escribir, y aproveché ese domingo, que me gustó mucho”, dijo.

Finalmente, el Presidente cuestionó que tenga que dar detalle minuto a minuto de su agenda.

“¿Debo reportar cuando voy al baño? ¿Qué leo? ¿Que escribo? ¿Qué como? ¿con quién? ¿O si no se me da la gana hablar con nadie? ¿Como me gustan los paisaje? ¿En que pienso? ¿Y otras cosillas más, propias de los seres humanos?“, aseguró.