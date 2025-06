Visita del presidente Petro a Medellín generó nuevo rifirrafe con el alcalde Federico Gutiérrez

Medellín

Este sábado 21 de junio, Medellín será escenario de una concentración social liderada por el presidente Gustavo Petro en la Plazoleta de La Alpujarra, con el propósito de hablar sobre la paz urbana. La jornada, que comenzará hacia las 2:00 p.m. también busca respaldar la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

La visita desató un nuevo rifirrafe con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a raíz de una publicación en la red social X en la que Petro se refirió al papel de la Fuerza Pública en su llegada al departamento de Antioquia.

“A la Fuerza Pública en Antioquia se le recuerda que su comandante en jefe es el presidente constitucional. Espero su saludo pleno a mi llegada. Que al presidente constitucional ningún funcionario de segundo orden le prohíba su libre movilización en el país, so pena de las consecuencias jurídicas y disciplinarias. Abajo la burbuja de censura comunicacional establecida en Antioquia para embrutecer. Viva la libertad plena”, indicó el presidente de la República.

Mi gobierno, después de alguna traición, va a resguardar el área agropecuaria y ambiental del sureste antioqueño. Fue mi compromiso ante la comunidad antioqueña y cumpliremos. Somos gobierno de palabra y acción.



A la fuerza pública en Antioquia se le recuerda que su comandante… https://t.co/fmWIYS0zcD — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2025

A través de la misma red social, el alcalde de Medellín rechazó lo que calificó como una amenaza a la Fuerza Pública y cuestionó el papel del presidente de la república en la región.

“Medellín y Antioquia no tienen presidente, pero sí alcalde y gobernador que las defienden... Petro, como siempre, haciéndose la víctima. Definitivamente es lo que mejor saben hacer quienes han sido victimarios... Deje de amenazar a nuestros policías y soldados de la patria. Ellos se deben, ante todo, a la Constitución y la ley. Es su deber cuidar a Colombia y cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo.”

“En tres años de su gobierno, solo viene a Medellín a insultar y mentir”: Federico Gutiérrez

El rifirrafe también incluyó críticas sobre la seguridad, menciones a una posible convocatoria a una asamblea constituyente y reclamos por la ausencia del presidente en la ciudad durante su gobierno.

“Trabaje y verá que no le queda tanto tiempo para inventar bobadas, traiciones y generar tanto odio. Y una última anotación. No crea que no nos hemos dado cuenta de que estos son distractores para cumplir con su plan inicial: hacer una constituyente que le permita perpetuarse en el poder y acabar con Colombia. No se lo vamos a permitir”, señaló el mandatario local en X.

Aunque Gutiérrez aseguró que la visita presidencial cuenta con todas las garantías necesarias por parte de la administración distrital, cuestionó el evento programado en la ciudad “lástima que, en tres años de su gobierno, solo venga a Medellín a insultar y mentir.”