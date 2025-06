Judicializados cuatro presuntos responsables de atentados con explosivos en Jamundí

Cuatro integrantes del grupo armado organizado (GAO) Jaime Martínez, disidencia de las FARC, fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías, tras ser señalados de participar en la instalación de artefactos explosivos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, el pasado 10 de junio.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los capturados habrían recibido la orden directa de alias Marlon, máximo cabecilla del GAO Jaime Martínez, de trasladarse hasta el sector de Villacolombia para recibir dos maletines de color naranja que contenían los explosivos. Estos artefactos fueron posteriormente instalados en la avenida Sachamate y en la glorieta de la vía Panamericana del barrio El Rodeo.

“El comandante actual Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, comandante del GAO Jaime Martínez, dispuso que para el día 10 de junio del año 2025 en el departamento del Valle del Cauca, debía desplegarse la realización de una oleada terrorista sincronizada en la ciudad de Cali, Jamundí y Buenaventura, a través de la utilización de artefactos explosivos adecuados en carros, maletines viales, motocicletas, bicicletas y cilindros para con ello generar un terror en las comunidades enunciadas y en igual sentido lograr atacar de manera frontal y afectar la vida e integridad de los integrantes de la fuerza pública que hacen presencia en estos sectores”, indicó el fiscal del caso durante la audiencia de imputación de cargos.

Uno de los artefactos fue activado y causó daños en la infraestructura vial, mientras que el otro fue detectado por la fuerza pública y detonado de forma controlada.

La Fiscalía logró identificar a los presuntos responsables como: Yicel Jurado Montilla, alias Vanessa; Brayan Stiven Paz Luligo, alias Masco; Jhon Edward Díaz Ordóñez, alias Ordóñez; y Camilo Andrés Ochoa Huertas. Todos fueron capturados por la Policía Nacional en diligencias realizadas en Jamundí.

Según las autoridades, los cuatro detenidos hacían parte voluntaria del GAO Jaime Martínez, columna Ricardo Velázquez, adscritos a la comisión de milicias urbanas de Jamundí. Allí cumplían funciones como “realizar actividades de inteligencia delictiva contra la fuerza pública, realizar un control social de los comportamientos de la comunidad, dinamizar las plazas de venta de estupefacientes y toda la coordinación y adecuación de artefactos explosivos”.

Según el fiscal, la señora “Yuri Giselle Jurado Montilla era la jefe de la anunciada comisión”.

La evidencia clave del proceso incluye interceptaciones telefónicas hechas a alias “Vanessa”, donde se evidencian conversaciones relacionadas con la logística para transportar los explosivos. En una de ellas, del 9 de junio, se escucha:

“Pues ahí me toca hablar con un amigo porque es que en estos momentos todos los carros están en ruta y hay uno que sí está en el taller.

—No, para mañana me puede”, dice “Vanessa”.

En otra conversación con un hombre no identificado, se revela la dificultad para encontrar a alguien de confianza para el traslado:

“Yo no tengo a nadie así de confianza que yo pueda decir, voy ir a bajar eso. Usted sabe que eso con cualquiera no me puede bajar.

Si yo tuviera yo desde ayer mismo había buscado para bajarlo, pero la verdad yo no tengo a nadie así conocido que yo pueda decir”, señala el hombre.

Tras los atentados del 10 de junio, se registró una última llamada en la que Camilo Ochoa le comenta a Vanessa:

“Este pueblo está revolucionado, policíaco, ambulancia, como mejor dicho, parece como si fuera el fin del mundo”, a lo que ella responde entre risas: “Y lo que falta, oyó”.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.