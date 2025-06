¿Está seguro de que usa el sitio correcto de ‘Aportes en Línea’? Evite caer en fraudes digitales

‘Aportes en Línea’ advirtió sobre la existencia de sitios web fraudulentos que intentan suplantar su plataforma oficial, utilizada para la liquidación y pago de aportes a la seguridad social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

De esta manera, la compañía hizo un llamado urgente a empleadores y trabajadores para que realicen sus trámites exclusivamente a través del sitio web oficial: www.aportesenlinea.com Según Juan Manuel Clavijo, gerente general, ‘Aportes en Línea’ no autoriza pagos por códigos QR, transferencias ni enlaces compartidos por terceros.

Adicionalmente, todos los procesos deben realizarse directamente desde su portal autorizado. La empresa informó que ya trabaja junto a las autoridades para identificar y desactivar los sitios web falsos, y ha insistido en la necesidad de evitar búsquedas en motores de internet que puedan conducir a páginas fraudulentas.

Asimismo, el acceso directo y consciente al dominio correcto es la principal medida de seguridad. También se recomienda desconfiar de mensajes no solicitados que redirijan a otros portales. La prevención y la atención cuidadosa es importante para no caer en estafas que pueden comprometer información personal y financiera.

¿Cuáles son los sitios web que no pertenecen a ‘Aportes en Línea’ y están diseñados para engañar a los usuarios?

¿Cuáles son las recomendaciones para mitigar y combatir este problema?

‘Aportes en Línea’ ha detectado que la aparición de estos sitios web falsos buscan cometer fraude electrónico y obtener de manera indebida información confidencial de los usuarios.

Estas páginas fraudulentas representan un grave riesgo para la seguridad digital de los ciudadanos, ya que buscan engañar a empleadores y trabajadores que utilizan el servicio para realizar aportes a la seguridad social.

Por esta razón, la empresa recomienda tomar precauciones estrictas al momento de realizar trámites en línea. Es determinante no acceder a enlaces sospechosos enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, ya que podrían redirigir a sitios peligrosos.

Igualmente, se debe evitar proporcionar información personal, contraseñas o datos bancarios fuera del sitio oficial, que es exclusivamente www.aportesenlinea.com.

En caso de recibir mensajes o enlaces no solicitados, se aconseja no hacer clic y reportar la situación directamente a través de la página web de ‘Aportes en Línea’. Además, los ciudadanos pueden denunciar estos portales falsos como páginas de phishing ingresando al enlace: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=es, pegando la URL sospechosa y seleccionando la opción “Esta página no es segura”. La prevención es importante para proteger la información personal y evitar ser víctima de fraudes.

“Invitamos al público en general a revisar muy bien los sitios en los que realizan sus pagos y sus trámites para que no sean víctimas de estas modalidades de staff. En aportes en línea contamos con sistemas de seguridad y tecnologías que nos permiten administrar de la mejor forma la información de nuestros clientes”, concluyó Clavijo.