Imagine Dragons Colombia 2025: Precios y ubicaciones en el Vive Claro

La espera terminó! Imagine Dragons confirma su regreso a Bogotá este 17 de octubre de 2025 para lo que será su concierto más grande en nuestro país. El escenario elegido es el Vive Claro, donde la banda promete un espectáculo épico tras haber logrado un sold out arrollador ante más de 20,000 personas a comienzos de 2023.

La banda liderada por Dan Reynolds vive uno de sus momentos más sólidos de su historia: con una carrera que combina potencia escénica y composiciones que dialogan con millones de personas, Imagine Dragons sigue renovando su propuesta sin perder la esencia que los hizo íconos.

Rock épico, electrónica envolvente y letras cargadas de mensajes sobre superación, identidad y lucha interior. Su sonido, que nació en pequeños escenarios de Las Vegas, hoy llena estadios y une a generaciones enteras bajo una misma voz.

Himnos como Radioactive (más de 2.200 millones de reproducciones en Spotify), Believer (superando los 2.500 millones), Thunder (con más de 2.100 millones), Demons (más de 2.000 millones) y Whatever It Takes (cerca de 1.000 millones) son parte de la banda sonora de una época. Estas canciones no solo se agigantan en plataformas digitales: siguen resonando con la misma fuerza en cada concierto, donde los firebreathers —como se hacen llamar sus millones de fans— corean cada verso como si fuera el último.

La preventa exclusiva para el concierto de Imagine Dragons para tarjetahabientes del Banco Davivienda será anunciada pronto. Aplica para compras con Tarjetas Débito y Crédito del Banco Davivienda, en la página web www.ticketmaster.co en las diferentes localidades. Los compradores podrán comprar máximo 4 boletas por transacción. Las fechas de preventa y venta general serán anunciadas prontamente.