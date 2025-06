Morat transforma la educación en Colombia con su Fundación Aprender a Quererte.

Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, reafirma su compromiso con Colombia, más allá de los escenarios. En 2022, fundó la Fundación Aprender a Quererte (FAAQ), una plataforma educativa que, en tan solo tres años, se ha convertido en un referente regional por su impacto real y enfoque riguroso. Su misión: cerrar las brechas de aprendizaje en Colombia a través de metodologías innovadoras y basadas en evidencia.

Conscientes de la legitimidad, el alcance y la influencia que Morat ha construido a nivel musical y cultural, y antes de dar inicio a su gira en Colombia “Asuntos Pendientes”, se llevarán a cabo cuatro conversatorios académicos de alto nivel enfocados en los principales desafíos educativos que enfrenta Colombia. Estos encuentros están diseñados como espacios de reflexión técnica, rigurosa y estratégica, en los que se abordarán temas clave del sistema educativo nacional y regional, conectando a la audiencia con las soluciones y proyectos que impulsa la Fundación con el respaldo de Morat y con la presencia de la banda.

Barranquilla: 27 de junio 3:00pm Universidad del Norte, Auditorio Marvell Moreno

Pereira: 4 de julio 10:00am Universidad ICESI, Auditorio Argos

Cali: 7 de julio 10:00am Universidad Tecnológica de Pereira, Salas Magistrales Bloque 13

Bucaramanga: 12 de julio 10:00am Universidad Pontificia Bolivariana, Auditorio Monseñor Jesús Quirós Crispín

El ingreso del público en cada ciudad será netamente a través de la Fundación y las Universidades de cada ciudad.

Desde su nacimiento, la FAAQ ha logrado conectar dos mundos: la sensibilidad artística de la música con la potencia transformadora de la educación. Hoy es la primera organización de habla hispana autorizada para implementar Teaching at the Right Level (TaRL), una de las metodologías más efectivas a nivel mundial para mejorar los aprendizajes fundamentales en lectura y matemáticas.

Innovación con impacto:

Con su programa TaRL, la Fundación ha logrado hacer presencia en más de 300 instituciones educativas ubicadas en diferentes regiones del país, en las que ha beneficiado directamente a más de 25.000 estudiantes.

La Fundación ha desarrollado y llevado a zonas vulnerables herramientas como Aventura en el Manglar , un juego educativo en alianza con UNICEF para enseñar a leer desde casa.

, un juego educativo en alianza con UNICEF para enseñar a leer desde casa. Lideró una campaña contra la pobreza de aprendizaje que alcanzó a más de 5 millones de personas en Colombia.

Cofundó, junto al Banco Mundial, la primera Alianza Nacional por la Alfabetización Inicial, que reúne a más de 50 organizaciones en torno al compromiso de que todos los niños y niñas aprendan a leer en el momento indicado

que reúne a más de 50 organizaciones en torno al compromiso de que todos los niños y niñas aprendan a leer en el momento indicado Fue pionera en implementar el programa Kalulu , que usa hallazgos de la neurociencia para enseñar a leer en los primeros años escolares.

, que usa hallazgos de la neurociencia para enseñar a leer en los primeros años escolares. Ha garantizado acceso y permanencia universitaria para jóvenes de comunidades vulnerables, apoyando su formación en las mejores instituciones del país.

Un modelo educativo con base científica:

FAAQ es también el primer laboratorio colombiano de soluciones educativas basadas en evidencia. Su colaboración con el MIT (Massachusetts Institute of Technology) le ha permitido diseñar un marco teórico sólido para escalar programas exitosos en todo el país, en alianza con secretarías de educación, gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Una banda que entiende la educación como acto de amor colectivo:

“En la música buscamos contar historias que conecten con la gente. En la educación, buscamos transformar esas historias. La Fundación es una forma de actuar desde lo que creemos y desde lo que queremos ver distinto en Colombia”, expresan los integrantes de Morat.

Además de su labor educativa, la Fundación ha garantizado que las personas sordas puedan vivir la experiencia completa de sus conciertos, con intérpretes de lengua de señas en vivo, reafirmando su compromiso con la inclusión.

La Fundación Aprender a Quererte no es solo un proyecto social: es una visión de país que nace desde la música y se expande a las aulas, los hogares y los territorios.

Mayor información visita: https://www.fundacionaprenderaquererte.org