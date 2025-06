El servicio de Megacable en Pereira será suspendido durante una semana por mantenimiento preventivo

Guillermo León Henao Flórez, director de Megacable, explicó que durante este periodo se realizarán inspecciones, reparaciones y mejoras en la infraestructura y el equipamiento del sistema, también se contempla el corte de ocho metros del cable que soporta las cabinas en operación.

“Con el objetivo de garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento del sistema de transporte Megacable, Megabús S.A. que es nuestro operador, le realizará un cierre temporal de servicio que va del 30 de junio del 2025 al 7 de julio del 2025, debido a labores de mantenimiento preventivo. Durante este periodo se realizarán inspecciones, reparaciones y mejoras en la infraestructura y el equipamiento del sistema, revisión a todas las pilonas con todos los sensores y con todos los rodamientos y con todos los rodillos; pero vamos a aprovechar para hacer un mantenimiento a la volante del terminal de transportes y al Direct Drive que está en el parque Olaya. Nuestros usuarios que cogen nuestro sistema día a día tengan la completa tranquilidad que como en los años anteriores cuando ha habido el cierre por mantenimientos preventivos, que es una forma de darle seguridad a nuestros usuarios, vamos a tener con la Dirección de Operaciones de Megabús un sistema de contingencia” dijo el funcionario.

Reportaron que la empresa POMA, constructora del Megacable y especializada en estos sistemas, será la encargada del soporte técnico y del mantenimiento, la cual ha anunciado la instalación de una estructura temporal entre las pilonas 9 y 11 ubicadas en predios de la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP.

Por motivos de seguridad el acceso a los parqueaderos de la UTP, también estarán suspendidos del 30 de junio al 6 de julio. Sin embargo, el contratista garantizará el acceso peatonal para que la comunidad universitaria pueda ingresar con normalidad.

El plan de conciencia:

Confirmó Megabús, que durante el periodo de mantenimiento prestarán el servicio Las Brisas – Parque Olaya – Las Brisas mediante las siguientes rutas alimentadoras de contingencia:

Ruta No. 34C: Las Brisas – Parque Olaya

Ruta No. 35C: Parque Olaya – Las Brisas

Estas rutas tendrán paradas exclusivas en la Estación Las Brisas, Pinares Médica, Terminal de Transportes y Calle 21 entre carreras 14 y 15, contiguo al Parque Olaya Herrera, en los horarios habituales:

Lunes a viernes: de 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m.

Sábado: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingo: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas internas en la comuna Villa Santana No. 31 El Remanso, No. 32 Guayabal y No. 33 Tokio, continuarán operando normalmente. Además, las rutas No. 34 y 35 se fusionarán en la No. 36C Monserrate – Margaritas, que realizará transbordos con las rutas de contingencia en la Estación Las Brisas.