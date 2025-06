Directora de Corpoboyacá no sabía que le organizaban fiesta de cumpleaños con plata de funcionarios

Tunja

Caracol Radio conoció una denuncia de una persona que trabaja en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), en donde se advierte que están pidiendo plata para homenajear a la directora de la entidad, Yeimy Liseth Echeverría con motivo de su cumpleaños.

Si bien el aporte es voluntario, el organizador del agasajo está solicitando cuotas dependiendo del cargo o el tipo de contratación.

Personal de planta:

Asistencial: $100.000

Técnico: $150.000

Profesional Universitario grados 8 y 10: $200.000

Profesional Universitario grados 12 y 14: $250.000

Profesional Universitario con especialización: $300.000

Contratistas:

Asistencial (conductores): $100.000

Técnicos: $150.000

Profesionales hasta categoría 3: $200.000

Profesionales categorías 4 y 5: $250.000

Profesionales categoría 6 en adelante: $300.000

Subdirectores, jefes de oficina y Asesor: $2’000.000 cada uno.

La cuota, según se ha conocido en la denuncia, debe ser cancelada el 30 de junio pues el cumpleaños de la directora es el 24 de julio.

Caracol Radio buscó a la directora de Corpoboyacá, ingeniera Yeimy Echeverría quien en un mensaje de texto explicó que no tenía idea del tema y nadie está autorizado para pedir plata a su nombre.

“Buenas tardes, no tenía conocimiento del tema, de mi parte nadie está autorizado para solicitar recursos a mi nombre ni para realizar este tipo de evento. Me encuentro retornando de una salida en campo, realizo las indagaciones en la Corporación, cuando tenga un parte me comunico con usted”.

La “vaca” que se está haciendo a nombre de la directora de Corpoboyacá generó mucha molestia especialmente entre las personas que menos recursos reciben por su trabajo en la entidad.