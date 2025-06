Petro afirma que ‘Thomas Greg & Songs’ no continuará con pasaportes de los colombianos

En medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que la firma Thomas Greg & Sons no continuaría con el proceso de impresión de pasaportes en Colombia.

El mandatario recordó la primera licitación adelantada por la Cancillería y aseguró que era fraudulenta.

“No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta.”, expresó Petro.

El mandatario dejó claro que cualquier actuación del Ejecutivo se hace bajo el marco legal. “El presidente no da órdenes para incumplir la ley. A menos que sea muy ignorante en el tema y ahí me equivoque, entonces corregimos. Pero en este gobierno eso no se permite”, les dijo a sus ministros.

“No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta”, aseguró el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) sobre el futuro de los pasaportes en Colombia “el presidente no da órdenes para incumplir la ley” añadió.



Además, volvió… pic.twitter.com/fQb7nigFPv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025

Las declaraciones del mandatario se dan después de que se conociera que el Ministerio de Relaciones Exteriores prepara una nueva urgencia manifiesta para extender por once meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, a partir del 1 de septiembre, habrá un cambio clave en el acuerdo: el manejo de los datos y su seguridad dejaráde estar en manos de Thomas y pasará a ser controlado directamente por la Cancillería, aunque el proceso de personalización de los documentos continuará realizándose de manera conjunta.

#ATENCIÓN. El Ministerio de Relaciones Exteriores declarará una nueva urgencia manifiesta para extender por once meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.



A partir del 1 de septiembre, el manejo de los datos de los colombianos estará en… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 24, 2025

El presidente también arremetió contra el excanciller Alva Leyva. “Ahora quiere vengarse de mí con sus famosas cartitas tontas, porque yo no hago vida social ni privada con el señor”, aseguró.

Petro afirmó que el entonces canciller se demoró en suspender el proceso contractual pese a las advertencias, por lo que fue sancionado por la Procuraduría. “El canciller, por demorarse en hacerme caso de suspenderla, terminó en un lío que lo llevó fuera”, sostuvo.